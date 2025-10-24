'फेविकोल का मजबूत जोड़ होता तो...', फ्रांस की रानियों के बेशकीमती गहनों की चोरी पर लिए मजे
पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चोरों ने नेपोलियन कालीन बेशकीमती गहनों की चोरी कर ली। इस घटना पर भारतीय कंपनी फेविकोल ने एक मजेदार इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए चुटकी ली है। फेविकोल के ऑफिशियल अकाउंट से किए गए पोस्ट में कैप्शन लिखा है, 'अब धूम मचाने की बारी हमारी।' इसके साथ टैग्स में लूव्र म्यूजियम हाइस्ट, फेविकॉल का जोड़ और मजबूत जोड़ का जिक्र है। इस तरह यह पोस्ट ब्रांड की मजबूत चिपकाने की क्षमता को हल्के-फुल्के अंदाज में प्रमोट करती नजर आती है।
चोरी की घटना के बाद फेविकोल का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 26 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं। पोस्ट में शेयर की गई इमेज में चोरी हुए रानियों के गहनों की झलक दिखाई गई है, लेकिन फेविकोल के ब्रांड एलिमेंट्स के साथ। इमेज में आभूषणों को फेविकोल के मजबूत जोड़ से चिपकाए हुए दिखाया गया है, मानो चोरों की कोशिश के बावजूद ये आभूषण हिलते ही न। यह विजुअल चोरी की सच्ची घटना को मजेदार ट्विस्ट देता है, जहां फेविकोल का मैसेज है- हमारा जोड़ इतना मजबूत है कि कोई भी चोर नाकाम हो जाए।
फ्रांसीसी शाही आभूषणों की चोरी
फेविकोल का यह पोस्ट न सिर्फ करंट इवेंट पर तुरंत रिएक्ट करने का उदाहरण है, बल्कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के नई ट्रेंड को भी दर्शाता है। चोरी की खबरों के बीच यह हल्का-फुल्का कंटेंट लोगों को हंसाने के साथ-साथ ब्रांड को यादगार बनाता है। बता दें कि चोरों ने 19 अक्टूबर को संग्रहालय की एक खिड़की तोड़कर फ्रांसीसी शाही आभूषण चुरा लिए थे। यह चोरी की वारदात इस संग्रहालय में प्रदर्शित मोनालिसा की पेंटिंग से महज 250 मीटर की दूरी पर हुई थी और उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। कुछ अधिकारियों ने इस चोरी की तुलना 2019 में ‘नोट्रे-डेम कैथेड्रल’ में लगी आग से की है।
