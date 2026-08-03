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‘प्लीज कोई वैकेंसी हो तो बताना’, महिला को ऑफिस छोड़ते ही बोला रैपिडो ड्राइवर

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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कुछ लोगों ने कहा कि युवक ने किसी तरह की सहानुभूति नहीं मांगी, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर अवसर देने की अपील की। यही कारण है कि इंटरनेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उसकी हिम्मत और सोच की तारीफ कर रहे हैं।

female passenger received WhatsApp message from Rapido driver Any Vacancy Please
रैपिडो ड्राइवर की सांकेतिक तस्वीर।

दिल्ली में रैपिडो की एक सामान्य सवारी उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब महिला यात्री को ऑफिस पहुंचने के कुछ ही समय बाद ड्राइवर की ओर से व्हाट्सऐप पर मैसेज मिला। उसने अपना परिचय हाल ही में बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुके युवक के रूप में दिया और बताया कि वह अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा है। उसने गुहार लगाई कि अगर कहीं कोई वैकेंसी हो तो उसे जरूर बताया जाए। अपने मैसेज के साथ उसने अपना बायोडाटा भी भेजा, ताकि किसी कंपनी में अवसर मिले तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सके।

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महिला यात्री भी यह संदेश पढ़कर भावुक हो गई और उसने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया। देखते ही देखते यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसे पढ़कर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। सोशल मीडिया पर इस घटना ने लोगों के बीच रोजगार, संघर्ष और आत्मसम्मान को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। अधिकांश लोगों ने ड्राइवर के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और बेहतर भविष्य के लिए अवसर तलाशना हर व्यक्ति का अधिकार है। कई यूजर्स ने लिखा कि नौकरी की तलाश में मेहनत और विनम्रता दिखाना शर्म की बात नहीं, बल्कि प्रेरणादायक है।

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वायरल पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने क्या कहा

कुछ लोगों ने कहा कि युवक ने किसी तरह की सहानुभूति नहीं मांगी, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर अवसर देने की अपील की। यही कारण है कि इंटरनेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उसकी हिम्मत और सोच की तारीफ कर रहे हैं। दूसरों से भी अपील की गई कि अगर संभव हो तो उसकी मदद करें। पोस्ट पर लगातार बढ़ती प्रतिक्रियाओं के बीच महिला यात्री ने बाद में एक नया अपडेट भी शेयर किया। उसने बताया कि ड्राइवर का बायोडाटा और कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ एचआर पेशेवरों और अपने परिचितों तक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद कई लोगों ने उम्मीद जताई कि युवक को जल्द ही किसी कंपनी से इंटरव्यू या नौकरी का अवसर मिल सकता है।

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सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के दौर में डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं है, ऐसे में युवक का यह कदम उसकी लगन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। कई इंटरनेट यूजर्ज ने अपने नेटवर्क में भी उसकी जानकारी शेयर करने की बात कही। यह घटना केवल एक वायरल पोस्ट भर नहीं रही, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि डिजिटल माध्यम जरूरतमंद लोगों के लिए अवसरों का पुल बन सकते हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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