VIDEO: ड्राइवर के विदाई समारोह में बुलाईं महिला डांसर, कर्मचारियों ने जमकर लगाए ठुमके, नोट भी उड़ाए
मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर शुक्रवार को एक रोडवेज ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब विदाई समारोह के दौरान बस अड्डे के अंदर ही महिला डांसर को बुलाकर डांस कराया गया।
Meerut News: सोशल मीडिया के दौर में कभी भी कुछ भी वायरल हो जाता है। कौन कब क्या मोबाइल में रिकॉर्ड करके वायरल कर दे? कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला मेरठ जिले से सामने आया है। यहां सोहराब गेट बस अड्डे पर शुक्रवार को एक रोडवेज ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। विदाई पार्टी में महिला डांसर को बुलाया गया था। महिला डांसर स्टेज पर जमकर डांस कर रही थीं। तेज आवाज में बज रहे फिल्मी गानों पर ये डांसर ठुमके लगा रहे थे। लोग भी मजे से इस समारोह का आनंद लेते नजर आए। कुछ रोडवेज के कर्मचारियों ने तो महिला डांसरों के साथ जमकर ठुमके लगाए और उन पर नोट भी उड़ाए। किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो अपने मोबाइल में कैद करके वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
यह पूरा मामला तब सामने आया जब बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों ने सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई। यात्रियों का कहना था कि बस अड्डा एक सार्वजनिक जगह है जहां से दिनभर हजारों यात्री और उनके परिवार के सदस्य आना-जाना करते हैं। ऐसे में इस तरह का डांस कराना और उस पर हूटिंग व भद्दे कमेंट होना बेहद शर्मनाक और असहज स्थिति पैदा करने वाला था। कुछ लोगों ने इस डांस पार्टी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन ने दी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन सफाई देते हुए कहा कि विदाई समारोह का आयोजन तो किया गया था, लेकिन डांसर को बुलाने से यूनियन का कोई संबंध नहीं है। यह ड्राइवर और उसके गांव से आए लोगों द्वारा कराया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो कार्यक्रम को तुरंत बंद करा दिया गया। वहीं, सोहराब गेट डिपो के एआरएम ने बताया कि उन्हें रिटायरमेंट पार्टी की जानकारी थी, लेकिन घटना के समय वे मीटिंग में थे। डिपो का इस डांस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल, घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब रोडवेज विभाग की कार्यशैली और छवि पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।
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