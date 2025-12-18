30 साल की उम्र में मशहूर बॉडी बिल्डर की मौत, फिटनेस के लिए करते थे साधना

संक्षेप: ऐसे कई चौंकाने वाले मामले बीते कुछ सालों में देखने को मिले हैं, जब नामी बॉडी बिल्डर या फिटनेस के मानकों पर दुनिया को चौंकाने वाले लोगों की अल्पायु में ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि वांग कुन की हृदय रोग संबंधित बीमारी के चलते मौत हो गई।

चीन के एक मशहूर बॉडी बिल्डर वांग कुन की महज 30 साल की उम्र में मौत हो गई है। ऐसे कई चौंकाने वाले मामले बीते कुछ सालों में देखने को मिले हैं, जब नामी बॉडी बिल्डर या फिटनेस के मानकों पर दुनिया को चौंकाने वाले लोगों की अल्पायु में ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि वांग कुन की हृदय रोग संबंधित बीमारी के चलते मौत हो गई। चीन के अन्हुई प्रॉविन्शियल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वांग कुन की मौत के बाद उनकी जीवनशैली की भी चर्चा हो रही है। वह एक साधक की तरह जीवन जीते थे और जमकर व्यायाम करने के साथ ही बेहद नपा-तुला खाते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वांग कुन एक पेशेवर एथलीट थे, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ऐंड फिटनेस प्रोफेशनल लीग से जुड़े थे। इसे चीन की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग संस्था माना जाता है। वांग कुन ने लगातार 8 बार बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीता था। ये खिताब उन्हें चाइनीज बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से मिले थे। उन्होंने कई बार नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि वह अपने सख्त डाइट प्लान और ट्रेनिंग सेशन के लिए जाते थे। उनका लंबा वक्त व्यायाम में ही गुजरता था। अकसर उबला हुआ चिकन खाना और सूप आदि पीना ही उनकी डाइट का हिस्सा होता था।

वांग कुन का बेहद सख्त था डाइट प्लान, 10 सालों से कर रहे थे साधना कई इंटरव्यू में वांग कुन बता चुके थे कि वह बीते 10 सालों से साधना कर रहे हैं और एक बौद्ध भिक्षु जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसी शानदार बॉडी पाने के लिए वह काफी संभलकर रहते हैं। चुनिंदा खाना ही खाते हैं और टाइम के भी बहुत पाबंद हैं। वह एक सफल कारोबारी भी थे और एक जिम चेन के मालिक थे। उनकी जिम चेन को मसल फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। वह जल्दी ही एक और जिम खोलने की तैयारी में थे। उनका कहना था कि यह नई जिम चेन उनके लिए नई शुरुआत और नई दुनिया होगी, जिसे वह अपनी आंखों से देखेंगे। उनकी मौत ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है।