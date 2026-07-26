Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fact Check: पीएम मोदी हर रविवार रात 8 बजे इंस्टाग्राम पर होंगे लाइव, जानें वायरल दावे का सच

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

फर्जी और भ्रामक पोस्ट लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ये अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहना और सूचना की पुष्टि करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे गलत जानकारी के फैलने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

Fact Check PM Modi to go live on Instagram every Sunday at 8 PM Viral Post
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वायरल दावे की सच्चाई बताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया, 'पीएम मोदी ने घोषणा की है कि वह हर रविवार रात 8 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर देश के युवाओं से संवाद करेंगे।' इस पोस्ट को तेजी से शेयर किया जा रहा था, जिसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी जांच की। जांच के बाद PIB ने साफ किया कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा यह दावा भ्रामक और पूरी तरह गलत है।

ये भी पढ़ें:'वन पीस' पायरेट फ्लैग का क्या मतलब है? जेन-Z प्रोटेस्ट का कैसे बना हिस्सा

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर हर रविवार रात 8 बजे लाइव आने संबंधी कोई सूचना जारी नहीं की है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट पर विश्वास करना उचित नहीं है। PIB ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार की सभी अहम घोषणाएं केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाती हैं। अगर किसी सूचना की पुष्टि इन आधिकारिक स्रोतों से नहीं होती है, तो उसे सही मानने से बचना चाहिए। पीआईबी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल अपुष्ट दावों का सच जाने बिना शेयर न करें, क्योंकि इससे गलत जानकारी तेजी से फैलती है।

ये भी पढ़ें:CJP प्रदर्शन के बीच ब्लू टोकई ने जीता दिल, को-फाउंडर का बयान इंटरनेट पर छा गया

फेक न्यूज को ना करें शेयर

फैक्ट चेक एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि सरकारी योजनाओं, नीतियों और प्रधानमंत्री से जुड़ी किसी भी घोषणा की जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट्स से ही हासिल करें। पीआईबी का कहना है कि फर्जी और भ्रामक पोस्ट लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ये अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहना और सूचना की पुष्टि करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे गलत जानकारी के प्रसार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और लोगों तक सही सूचना पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:ओ तेरी...! दुनिया चांद पर जा रही और PAK साइकिल एंबुलेंस बना रहा, देखें वीडियो

पीआईबी ने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार से जुड़ा कोई संदिग्ध या भ्रामक कंटेन्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत PIB फैक्ट चेक को दें। गलत सूचना को रोकने में आम नागरिकों की भूमिका भी अहम है। किसी भी वायरल दावे को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक है, ताकि सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। लाइव हिन्दुस्तान भी आपके लिए वायरल दावों का फैक्ट चेक सामने लाता रहता है। इसलिए संदिग्ध या फेक न्यूज को शेयर करने से बचना चाहिए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
PM Modi Viral News Instagram

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।