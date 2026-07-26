Fact Check: पीएम मोदी हर रविवार रात 8 बजे इंस्टाग्राम पर होंगे लाइव, जानें वायरल दावे का सच

फर्जी और भ्रामक पोस्ट लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ये अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहना और सूचना की पुष्टि करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे गलत जानकारी के फैलने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वायरल दावे की सच्चाई बताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया, 'पीएम मोदी ने घोषणा की है कि वह हर रविवार रात 8 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर देश के युवाओं से संवाद करेंगे।' इस पोस्ट को तेजी से शेयर किया जा रहा था, जिसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी जांच की। जांच के बाद PIB ने साफ किया कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा यह दावा भ्रामक और पूरी तरह गलत है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर हर रविवार रात 8 बजे लाइव आने संबंधी कोई सूचना जारी नहीं की है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट पर विश्वास करना उचित नहीं है। PIB ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार की सभी अहम घोषणाएं केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाती हैं। अगर किसी सूचना की पुष्टि इन आधिकारिक स्रोतों से नहीं होती है, तो उसे सही मानने से बचना चाहिए। पीआईबी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल अपुष्ट दावों का सच जाने बिना शेयर न करें, क्योंकि इससे गलत जानकारी तेजी से फैलती है।

फेक न्यूज को ना करें शेयर फैक्ट चेक एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि सरकारी योजनाओं, नीतियों और प्रधानमंत्री से जुड़ी किसी भी घोषणा की जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट्स से ही हासिल करें। पीआईबी का कहना है कि फर्जी और भ्रामक पोस्ट लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। ये अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहना और सूचना की पुष्टि करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे गलत जानकारी के प्रसार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और लोगों तक सही सूचना पहुंचेगी।