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Fact Check: क्या छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दे रही केंद्र सरकार? जानें वायरल दावे की सच्चाई

Apr 27, 2026 07:37 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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फर्जी संदेश में दिखाया गया फॉर्म फ्री लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स टाइटल से शुरू होता है, जिसमें 10 से 50 वर्ष के लोगों को टारगेट करते हुए ब्रांड चुनने, शिक्षा स्तर भरने और एक साधारण प्रश्न का जवाब देने का विकल्प दिया गया है।

Fact Check: क्या छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दे रही केंद्र सरकार? जानें वायरल दावे की सच्चाई

क्या भारत सरकार ने नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026 शुरू की है और क्या इसके तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जा रहा है? एक वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। संदेश में छात्रों को स्टूडेंट्स लैपटॉप्स सपोर्ट 2026 नामक योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया गया है, जिसमें नाम, शिक्षा स्तर और अन्य डिटेल भरने का फॉर्म दिखाया गया है। यह दावा छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, क्योंकि कई युवा इस स्कीम के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए लालायित हो रहे हैं।

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फर्जी संदेश में दिखाया गया फॉर्म फ्री लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स टाइटल से शुरू होता है, जिसमें 10 से 50 वर्ष के लोगों को टारगेट करते हुए ब्रांड चुनने, शिक्षा स्तर भरने और एक साधारण प्रश्न का जवाब देने का विकल्प दिया गया है। इसमें एक संदिग्ध वेबसाइट का लिंक है, जो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप पाने का आश्वासन देता है। संदेश में लिखा है कि 2026 में 9 लाख 60 हजार से अधिक छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे और आवेदन शुरू हो चुके हैं।

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फैक्ट चेक में क्या आया सामने

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी व्हाट्सएप संदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसने साफ किया कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है। यह स्कैमर्स की ओर से व्यक्तिगत डेटा चोरी करने और वित्तीय जानकारी हासिल करने का एक चालाक तरीका है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी करार देते हुए जनता को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संदेश अक्सर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से फैलाए जाते हैं।

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यह सलाह दी जाती है कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और संदेश को बिना सत्यापित किए आगे न बढ़ाएं। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि सरकार की सभी योजनाएं आधिकारिक वेबसाइटों या ऐप्स के माध्यम से ही लागू होती हैं। इस मामले में फैक्ट चेक टीम ने सभी को चेतावनी दी कि केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। अगर कोई संदिग्ध संदेश मिले तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। जनता से अपील की गई है कि वे फर्जी खबरों से बचें और आधिकारिक चैनलों का सहारा लें।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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