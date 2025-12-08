Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
क्या पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ राम मंदिर गए पुतिन? जानें वायरल फोटो का सच

क्या पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ राम मंदिर गए पुतिन? जानें वायरल फोटो का सच

संक्षेप:

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के फैक्ट चेक डेस्क ने इस वायरल तस्वीर की सच्चाई जांची। गूगल सर्च और गूगल लेंस की मदद से पाया गया कि इस तस्वीर को कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना पुष्ट सूचना के गलत दावों के साथ साझा किया है।

Dec 08, 2025 08:38 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन हाल ही में भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा है कि पुतिन ने अयोध्या में राम मंदिर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया। इस तस्वीर में तीनों नेता मंदिर के गर्भगृह में खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो को शेयर करने वाले एक यूजर ने इसे विश्व के तीन सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का श्री चरण बताया। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से बिना आधार का है और फोटो मनगढ़ंत है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के फैक्ट चेक डेस्क ने इस वायरल तस्वीर की सच्चाई जांची। गूगल सर्च और गूगल लेंस की मदद से पाया गया कि इस तस्वीर को कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना पुष्ट सूचना के गलत दावों के साथ साझा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स और मंत्रालयों की ओर से जारी बयानों में पुतिन के राम मंदिर दौरे की कोई पुष्टि नहीं हुई। विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उनके दौरे के दौरान इस तरह की कोई जानकारी या फोटो उपलब्ध नहीं है। इससे साफ होता है कि इस यात्रा के दौरान पुतिन ने राम मंदिर का दौरा नहीं किया है।

फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने

विशेषज्ञों की ओर से तस्वीर का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर सामने आया कि यह तस्वीर एआई तकनीक से बनाई गई है। इसमें पुतिन को परंपरागत भारतीय पोशाक में दिखाया गया है, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। AI-डिटेक्शन टूल ने 99.9% संभावना व्यक्त की कि यह छवि नकली या डीपफेक है। इसलिए, वायरल तस्वीर पूरी तरह से भ्रामक साबित हुई और इसे सच मानकर फैलाना गलत सूचना का प्रचार है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को सतर्क रहकर किसी भी गलत जानकारी को तथ्य जांच के बाद ही साझा करना चाहिए।

