Fact Check: भारत आ रहे LPG से लदे टैंकर पर ईरान ने दागी मिसाइल? जानें वायरल दावे का सच

जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ प्रचार करने वाले अकाउंट्स जानबूझकर पुराने फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भ्रामक दावे लोगों के बीच अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकते हैं।

पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि भारत की ओर जा रहे LPG टैंकर पर ईरान ने मिसाइल हमले किए। इसे लेकर एक तस्वीर भी वायरल की जा रही है। कई लोगों ने इसे मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से जोड़कर देखा और इस पर चिंता जताई। हालांकि, बहुत से इंटरनेट यूजर्स ने वायरल फोटो की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। भारत सरकार की ऑफिशियल फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने इस दावे की जांच करने के बाद इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। एजेंसी ने साफ किया कि वायरल तस्वीर का भारत की ओर जा रहे किसी एलपीजी टैंकर या हालिया ईरानी मिसाइल हमले से कोई संबंध नहीं है।

पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के उसे आगे साझा करने से बचें। फैक्ट चेक के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही तस्वीर वास्तव में एक पुरानी घटना की है। यह तस्वीर 18 अक्टूबर 2025 को यमन के अदन तट के पास कैमरून के ध्वज वाले LPG टैंकर एमवी फाल्कन पर हुए विस्फोट और उसके बाद लगी आग की घटना से जुड़ी हुई है। उस समय जहाज पर विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान चलाया गया था। उस घटना में 23 भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित बचाया गया था।

फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ प्रचार करने वाले अकाउंट्स जानबूझकर पुराने फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भ्रामक दावे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में लोगों के बीच अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकते हैं। एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सनसनीखेज तस्वीर, वीडियो या दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। अगर किसी सूचना का स्रोत संदिग्ध हो या उसकी पुष्टि न हुई हो, तो उसे शेयर करने से बचना चाहिए। आधिकारिक जानकारी के लिए केवल विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें।