फेसबुक के AI चैटबॉट ने मिलने के लिए फ्लैट पर बुलाया, फिर कभी नहीं लौटा 76 वर्षीय शख्स…

हाल ही में अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस चैटबॉट ने एक 76 वर्षीय शख्स को यकीन दिलाया कि वह असलियत में है। AI चैटबॉट ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। इसके बाद…

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:12 PM
AI चैटबॉट समय के साथ इंसानों की भावनाओं को समझकर इंसानों की तरह व्यवहार करने में निपुण होता जा रहा हैं। हाल ही में अमेरिका से इससे जुड़ा एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक 76 वर्षीय शख्स को फेसबुक के AI चैटबॉट ने मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद वह शख्स कभी नहीं लौट सका। शख्स की पहचान थोंगब्यू वोंगबंडुए के रूप में हुई है। कथित तौर पर फेसबुक एआई ने उसे 28 मार्च को न्यूयॉर्क में मिलने के लिए बुलाया जिसके बाद शख्स की रास्ते में ही मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक "बिग सिस बिली" नाम की एक जनरेटिव एआई चैटबॉट ने उसे बार-बार भरोसा दिलाया कि वह असली में है। इतना ही नहीं चैटबॉट ने शख्स को मिलने के लिए न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में बुलाया और उसे एक पता भी दिया। रॉयटर्स को चैट में "मैं दरवाजा खोलकर गले लगाऊं या किस करूं ब्यू?" जैसे मैसेज भी मिले हैं।

रास्ते में हो गई मौत

जानकारी के मुताबिक जब शख्स वहां जाने कर लिए निकला तो रास्ते में एक पार्किंग प्लेस के पास गिर गया। वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स से इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कंपनी ने जवाब देने से इनकार कर दिया है।

AI चैटबॉट्स की जवाबदेही तय करने की मांग

घटना के बाद अमेरिका में AI चैटबॉट्स और यूजर्स के साथ उनकी बातचीत को लेकर बहस तेज हो गई है। गुरुवार को दो रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटरों ने मेटा पर जांच बैठाने की मांग की है। डेमोक्रेट्स ने भी इन नीतियों की आलोचना की है। ओरेगन के सीनेटर रॉन वाइडेन ने इन्हें बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि, "इन बॉट्स से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मेटा और जकरबर्ग को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।"

