फेसबुक के AI चैटबॉट ने मिलने के लिए फ्लैट पर बुलाया, फिर कभी नहीं लौटा 76 वर्षीय शख्स…

हाल ही में अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस चैटबॉट ने एक 76 वर्षीय शख्स को यकीन दिलाया कि वह असलियत में है। AI चैटबॉट ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। इसके बाद…

AI चैटबॉट समय के साथ इंसानों की भावनाओं को समझकर इंसानों की तरह व्यवहार करने में निपुण होता जा रहा हैं। हाल ही में अमेरिका से इससे जुड़ा एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक 76 वर्षीय शख्स को फेसबुक के AI चैटबॉट ने मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद वह शख्स कभी नहीं लौट सका। शख्स की पहचान थोंगब्यू वोंगबंडुए के रूप में हुई है। कथित तौर पर फेसबुक एआई ने उसे 28 मार्च को न्यूयॉर्क में मिलने के लिए बुलाया जिसके बाद शख्स की रास्ते में ही मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक "बिग सिस बिली" नाम की एक जनरेटिव एआई चैटबॉट ने उसे बार-बार भरोसा दिलाया कि वह असली में है। इतना ही नहीं चैटबॉट ने शख्स को मिलने के लिए न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में बुलाया और उसे एक पता भी दिया। रॉयटर्स को चैट में "मैं दरवाजा खोलकर गले लगाऊं या किस करूं ब्यू?" जैसे मैसेज भी मिले हैं।

रास्ते में हो गई मौत जानकारी के मुताबिक जब शख्स वहां जाने कर लिए निकला तो रास्ते में एक पार्किंग प्लेस के पास गिर गया। वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स से इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कंपनी ने जवाब देने से इनकार कर दिया है।