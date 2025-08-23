कैप्टन का लव लेटर हो रहा वायरल, ट्रेनिंग के दौरान प्रेमिका ने भेजा था पत्र; क्यों भावुक हुए लोग

यह कोई साधारण पत्र नहीं था। धर्मवीर सिंह ने बताया कि अकादमी में कैडेट्स को अपने लेटर कमाने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें 100 से 500 तक पुश-अप्स करने होते थे, ताकि सीनियर्स उसे सौंप दें।

एक साधारण सा कागज, स्याही से लिखीं कुछ पंक्तियां और ढेर सारा प्यार। जी हां, इस बार इंटरनेट यूजर्स तो इन्हीं चीजों को लेकर भावुक हो गए हैं। दरअसल, कैप्टन धर्मवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर हाथ से लिखा एक प्रेम पत्र साझा किया है। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पत्र को पढ़ने के बाद कई लोग थोड़े उदास हो गए। यह लेटर 10 दिसंबर 2001 को लिखा गया था, जब सिंह चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शामिल हुए थे। यह पत्र उनकी प्रेमिका ने लिखा था। जो अब उनकी पत्नी हैं और जिन्हें वह प्यार से ठकुराइन बुलाते हैं।

यह कोई साधारण पत्र नहीं था। धर्मवीर सिंह ने बताया कि अकादमी में कैडेट्स को अपने लेटर कमाने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें 100 से 500 तक पुश-अप्स करने होते थे, ताकि सीनियर्स उसे सौंप दें। लेटर जितना लंबा होता, सजा उतनी ही कठिन होती थी। यह पत्र काफी लंबा था, इसलिए सजा 500 पुश-अप्स तक पहुंच गई। सिंह ने बताया कि यह अकादमी में उन्हें मिला पहला पत्र था। उन्होंने याद किया कि उस समय कैसे पत्र हर भावना का भार उठा लिया करते थे।