खूब सिगरेट पीती हैं जॉर्जिया मेलोनी? तुर्की के राष्ट्रपति बोले- छोड़ना पड़ेगा; मैक्रों ने लिए मजे

खूब सिगरेट पीती हैं जॉर्जिया मेलोनी? तुर्की के राष्ट्रपति बोले- छोड़ना पड़ेगा; मैक्रों ने लिए मजे

कुछ दिनों पहले मेलोनी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने 13 वर्षों तक धूम्रपान छोड़ने के बाद फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि वजह के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल आप यह मजेदार वीडियो देखिए। 

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, शर्म एल-शेखTue, 14 Oct 2025 09:18 AM
मिस्र के शर्म एल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक संक्षिप्त बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एर्दोगन मेलोनी से धूम्रपान छोड़ने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री खूब सिगरेट पीती हैं।

वीडियो में एर्दोगन मेलोनी का मुस्कुराते हुए स्वागत करते दिख रहे हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, "मैंने आपको विमान से उतरते देखा। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन मुझे आपको धूम्रपान छुड़ाना ही पड़ेगा।" इतना सुनते ही पास खड़े फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हंस पड़ते हैं और चुटकी लेते हुए बोलते हैं, "यह असंभव है!" मेलोनी थोड़ी हैरान लेकिन हंसते हुए जवाब देती हैं, "मैं जानती हूं, जानती हूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।"

यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। तुर्की ने हाल के वर्षों में तंबाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें प्रतिबंध, कड़े कानून, मीडिया अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। दूसरी ओर, मेलोनी ने पहले इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने 13 वर्षों तक धूम्रपान छोड़ने के बाद फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि मेलोनी गाजा के भविष्य से संबंधित वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को मिस्र पहुंची थीं।

गाजा युद्धविराम: दो साल के संघर्ष का अंत, मानवीय सहायता का नया दौर

सम्मेलन का मुख्य फोकस गाजा में युद्धविराम को स्थिर करने और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण पर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल-सिसी द्वारा सह-आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक विश्व नेता एकत्र हुए, जहां क्षेत्रीय स्थिरता पर विस्तृत चर्चा हुई।

इजरायली सेना के अनुसार, हमास ने संघर्ष के दो वर्षों के बाद ब्रेकथ्रू युद्धविराम के तहत बचे हुए 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में, इजरायल ने 1900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त किया। रामल्लाह और गाजा पहुंचने वाली बसों की तस्वीरें इस ऐतिहासिक आदान-प्रदान का प्रमाण बनीं।

