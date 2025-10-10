England 74 year old women marries her 34 year old Tunisian boyfriend 74 साल की दादी को 40 साल छोटे शख्स से हुआ प्यार, फिर देश छोड़ा, इस्लाम कबूला और कर ली शादी, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ England 74 year old women marries her 34 year old Tunisian boyfriend

74 साल की दादी को 40 साल छोटे शख्स से हुआ प्यार, फिर देश छोड़ा, इस्लाम कबूला और कर ली शादी

प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यह वाक्य आपने भी कई बार सुना होगा। हाल ही में एक 74 साल की महिला ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। बुजुर्ग महिला ने अपने से 40 साल छोटे शख्स से शादी रचाई है। दोनों का धर्म भी अलग था।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:27 AM
share Share
Follow Us on
74 साल की दादी को 40 साल छोटे शख्स से हुआ प्यार, फिर देश छोड़ा, इस्लाम कबूला और कर ली शादी

इंग्लैंड के लीड्स शहर से हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यहां 74 साल की क्रिस्टीन हैकॉक्‍स ने अपने से 40 साल छोटे, 34 साल के हमजा ड्रीदी से शादी कर ली है। यह शादी कई वजहों से चर्चा में आ गई है। दोनों के बीच सिर्फ उम्र का ही अंतर नहीं था, बल्कि इन दोनों की राष्ट्रीयता और धर्म भी अलग अलग थे।

जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2018 में एक ऑनलाइन कोर्स के जरिए हुई हुई थी। क्रिस्टीन बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की क्लास लेती थीं और हमजा उनकी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट थे। सिर्फ छह हफ्तों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया। इसके बाद क्रिस्टीन ट्यूनिशिया के हेमामेट शहर गईं, जहां वह हमजा से मिलीं। उनकी यह ट्रिप मजह दो हफ्तों की थी, लेकिन क्रिस्टीन वापस इंग्लैंड लौटी ही नहीं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी कर ली और अब सात साल से ट्यूनिशिया में साथ रह रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कांतारा चैप्टर 1 देख रही महिला थिएटर में करने लगी अजीब हरकतें, वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:बचपन का प्यार; पाकिस्तानी जोड़े ने कर दी सीमा पार, गुजरात में पकड़े गए

इस शादी के लिए क्रिस्टीन ने सिर्फ अपनी राष्ट्रीयता नहीं बदली, बल्कि इस्लाम धर्म भी कबूल लिया। क्रिस्टीन कहती हैं कि उन्हें हमजा से पहली नजर का प्यार हो गया था। इससे पहले क्रिस्टीन की पहली शादी 30 साल चली थी और 2003 में उनका तलाक हो गया था। उनके दो बच्चे भी हैं, जिनमें 44 साल का एक बेटा और एक 39 साल की एक बेटी शामिल हैं। उनके कई पोते-पोतियां भी हैं।

Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।