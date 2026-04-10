WFH मीटिंग में ऑन रह गया कैमरा-माइक; मैनेजर पर खुन्नस निकाल रहा था शख्स; वीडियो वायरल

इंटरनेट पर लोग इस वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम के दौरान वर्क लाइफ बैलेंस करना लगभग नामुमकिन है।

ऑफिस की मीटिंग घर से अटेंड करते समय आपको भी कई बार कई तरह का परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। खास कर मिडिल क्लास घरों के शोर में कभी मीटिंग का जरूरी हिस्सा छूट जाता है, या कभी किसी जरूरी चर्चा के दौरान आपका माइक ऑन रह जाने से ऑफिस के लोगों को घर की किचकिच सुननी पड़ जाती है। हाल ही में इससे जुड़ा एक मजेदार वीडियो इंटरेनट पर वायरल हो रहा है। यहां एक शख्स लाइव मीटिंग में था, तभी उसकी बीवी से बहस शुरू हो गई। इस दौरान वह अपने मैनेजर को भी कोसने लगा। हालांकि शख्स को अंदाजा भी नहीं था कि इस दौरान उसका माइक ऑन रह गया और मैनेजर सहित पूरी टीम ने ये बातें सुन लीं।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसमें एक ग्रुप कॉल में जैसा सेटअप नजर आता है। तभी एक शख्स की तरफ से उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है और वह कहती है कि शख्स ने मीटिंग क्यों जॉइन कर ली।

इस पर वह जवाब देता है, "मैं क्या करूं ये मीटिंग रख देते हैं सात बजे। पता नहीं किसने मैनेजर बनाया इसको।" इस दौरान शख्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका माइक और कैमरा, दोनों चालू हैं। टीम की एक दूसरी मेंबर उसे तुरंत बताती है कि उसका ऑडियो और वीडियो लाइव है। इसके बाद वह तुरंत सॉरी कहता है।”