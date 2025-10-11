मतलब 2026 में तोड़ दिया जाएगा एफिल टावर? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट

Viral news: सोशल मीडिया साइट पर एक दावा किया जा रहा है कि पेरिस का प्रतिष्ठित एफिल टावर 2026 में गिरा दिया जाएगा। इस वायरल दावे को कई लोगों ने दुनिया भर के कई लोगों को चिंतित कर दिया है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद एफिल टॉवर को 2026 में तोड़ दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल इन रिपोर्ट्स में तर्क दिया जा रहा है कि एफिल टॉवर की ऑपरेटिंग लीज खत्म हो रही है। ऐसे में इसकी मजबूती में कमी, महंगे रखरखाव और इसकी वजह से लोगों को होने वाली समस्या की वजह से इसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि यह दावे पूरी तरह से निराधार है।

सोशल मीडिया साइट पर वायरल इस दावे की सबसे बड़ी वजह 18 सितंबर 2025 को टैपिओका टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट को माना जा रहा है। आपको बता दें यह वेबसाइट अपनी पैरोडी खबरों के लिए जानी जाती है।

इस वेबसाइट की रिपोर्ट में एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, "हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। यह(एफिल टॉवर) लंबे समय तक लोकप्रिय रहा है, लेकिन अब कोई वहां नहीं जाता है। इस वजह से हम इसे बंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरनेट ने आखिरकार हमें जकड़ लिया है और छोटे बच्चे अब ऊपर जाना ही नहीं चाहते। हमने टावर के चारों ओर ड्रोन के चक्कर लगाने में भारी वृद्धि देखी है, इसलिए शायद यही वजह है कि यहाँ आने वालों की संख्या में कमी आई है।"

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टावर "गिलहरियों और कबूतरों" से परेशान है और इसके बदले में वाटर स्लाइड, लास वेगास शैली का संगीत स्थल, या हिप्पियों से भरा "पेरिस बर्निंग मैन" बनाने का सुझाव दिया गया है।"

इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया, "चाहे कुछ भी हो, एफिल टॉवर को गिराने का काम 2026 की शुरुआत से शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप बूढ़े हैं और अपनी यादों को ताजा करना चाहते हैं, तो पेरिस घूमने का यही सही समय है।"

एफिल टॉवर को गिराने की अफवाहों को सबसे बड़ी हवा इसका बंद होना दे रहा है। लेकिन इसका किसी भी विध्वंस योजना से कोई संबंध नहीं है। यह बंद फ्रांसीसी यूनियनों द्वारा सरकारी खर्च में कटौती और धनी लोगों पर अधिक कर लगाने की वकालत करने के विरोध में की गई देशव्यापी हड़तालों के कारण हुआ है।