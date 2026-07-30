जिंदा कॉकरोच भेजे... eBay ने पत्रकारों को किया परेशान, अब करोड़ों का जुर्माना
अमेरिकी ईकॉमर्स कंपनी ईबे को कोर्ट ने एक मुकदमे में करोड़ों डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने खिलाफ होने वाली रिपोर्टिंग को दबाने के लिए दो पत्रकारों को बेहद गंदे तरीके से परेशान किया।
अमेरिका का ई-कॉमर्स Ebay प्लेटफार्म को एक मुकदमे में 56 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने के लिए राजी होना पड़ा है। इसके साथ ही कंपनी को सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि उनके कर्मचारियों ने कंपनी के ऊपर हो रही रिपोर्टिंग को रोकने लिए एक पत्रकार दंपत्ति के साथ गलत व्यवहार किया है। करीब 6 साल चले इस मुकदमे के बाद कोर्ट ने स्टाइनर दंपत्ति को करीब 48.7 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने और करीब 7 मिलियन डॉलर का दान करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इसके साथ ही Ebay को आगे ऐसा करने पर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। इसके अलावा इस मामले में शामिल कंपनी के सात कर्मचारियों को जेल भी भेजा गया है। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है। स्टाइनर दंपत्ति के वकील क्रिस्टोफर मर्फी ने भी इसे एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, "हमारा मानना हैकि यह समझौता एक स्पष्ट संदेश देता है कि कंपनियों और उनके अधिकारी इस तरह का गलत व्यवहार करके बच नहीं सकते। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"
क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरा मामला 2019 में शुरू हुआ था। डेविड स्टाइनर और इना स्टाइनर, जो कि एक ई-कॉमर्स न्यूजलेटर 'ईकॉमर्स बाइट्स' के संस्थापक हैं। उन्होंने 2019 से Ebay को लेकर कुछ जानकारियां निकालनी शुरू की। उनकी रिपोर्टिंग रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें जिंदा कॉकरोच भेजना, सुअर के आकार के हैलोवीन मॉस्क भेजना शुरू कर दिया। अभियोजकों के मुताबिक कंपनी के इस हरकत का उद्देश्य स्टाइनर दंपत्ति को चुप कराना था। क्योंकि उनका मानना था कि स्टाइनर का न्यूजलेटर उनके प्रति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक रवैया अपनाता है। इस पूरे मामले में कंपनी के सीईओ से लेकर मुख्य संचार अधिकारी भी शामिल थे।
लगातार परेशान होने के बाद स्टाइनर दंपत्ति ने ईबे के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। यह केस पिछले छह सालों से चल रहा है। 2024 में कंपनी 30 मिलियन डॉलर देने को तैयार थी। लेकिन बात नहीं बनी। स्टाइनर दंपत्ति के मुताबिक, वह किसी भी हालत में इस मामले को गोपनीय नहीं रखना चाहते थे। इना स्टाइनर ने कहा, "डेविड और मैं दोनों इस बात पर सहमत थे कि इस समझौते को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा कभी न हो। एक पत्रकार होने के नाते यह हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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