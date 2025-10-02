इंस्पेक्टर की करतूत, नशे में धुत होकर कई लोगों पर चढ़ाई कार; भीड़ का गुस्सा फूटा- VIDEO

नशे में धुत इंस्पेक्टर ने देहरादून के पॉश इलाके में अपनी गाड़ियों से कई को टक्कर मार दी। कई लोग घायल भी हुए हैं। इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी बताया जा रहा है।

देहरादून में एक इंस्पेक्टर ने नशे में धुत होकर अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। इंस्पेक्टर की करतूत से मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और काफी हंगामा हुआ। पुलिस जब इंस्पेक्टर को अपने साथ ले जाने लगी तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नशे में धुत इंस्पेक्टर राजपुर थाने के एसओ शैंकी कुमार बताया जा रहा है। बुधवार देर रात नशे में उन्होंने राजपुर रोड पर निजी कार दौड़ा दी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने निजी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी अजय सिंह ने एसओ को निलंबित कर दिया।

ऑन ड्यूटी कारों को टक्कर, लोगों को कुचला जानकारी के अनुसार, एसओ शैंकी कुमार बुधवार देर रात ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इस दौरान राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन और ओल्ड मसूरी रोड कट के बीच शैंकी कुमार की कार ने कई कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद एसओ की कार गलत दिशा में जाकर रुकी। गाड़ी के दाईं ओर का अगला पहिया भी बाहर निकल गया। जिन लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उन्होंने संयुक्त रूप से राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

वीडियो वायरल इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि घटना के बाद लोगों ने एसओ को घेर लिया। एसओ वर्दी में नहीं थे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया और वरिष्ठ अफसरों को बुलाने की मांग की। लोगों का कहना था कि हादसे में चार लोग बाल-बाल बचे हैं। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।