'एक्ट्रेस ने अनुचित कपड़े पहनकर पोस्ट डाली तो...' क्या राष्ट्रपति ने कोई बयान दिया?
केंद्र सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने ताजा वायरल दावे को तुरंत खारिज कर दिया है। इसने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया गया है। इसलिए इसे शेयर मत कीजिए।
इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया पर कोई भी एक्ट्रेस अगर अनुचित कपड़े पहनकर पोस्ट करती है तो उसके सभी अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। वायरल पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीर के साथ एक लोकप्रिय अभिनेत्री की इमेज लगाई गई है। यह पोस्ट सैकड़ों यूजर्स के बीच शेयर हो रही है और लोग इसे सच मानकर चर्चा कर रहे हैं। मगर, यह दावा फर्जी है। इससे न केवल राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना फैलती है।
इस दावे की पूरी डिटेल देखें तो पोस्ट में लिखा है, 'राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का बड़ा बयान- सोशल मीडिया पर जो भी एक्ट्रेस ज्यादा अनुचित कपड़े पहनकर सड़कों पर लोगों के सामने आती है तो इनका सभी सोशल अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। क्या आप सहमत हैं?' यह पोस्ट एक आकर्षक ग्राफिक के साथ तैयार किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की तस्वीर सर्कल में दिखाई गई है और आसपास अभिनेत्रियों की इमेजेस हैं। लाखों लोग इसे देख चुके हैं, लेकिन यह पूरी तरह से झूठी बात है।
वायरल दावे की क्या है सच्चाई
जानकारों का कहना है कि ऐसे इमेजेस और बयानों का इस्तेमाल अक्सर वायरल ट्रेंड बनाने या राजनीतिक/सामाजिक बहस छेड़ने के लिए किया जाता है, जिससे आम जनता भ्रमित हो जाती है। केंद्र सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने ताजा वायरल दावे को तुरंत खारिज कर दिया है। इसने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया गया है। पोस्ट में लिखा है, 'यह दावा फर्जी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है।'
फैक्ट चेक करना कितना जरूरी
पीआईबी ने यूजर्स से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। इस फैक्ट चेक के बाद कई यूजर्स ने राहत महसूस की और फर्जी पोस्ट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस घटना से एक बार फिर साबित होता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से सतर्क रहना कितना जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू जैसे सम्मानित व्यक्तियों के नाम पर ऐसे फर्जी बयान न केवल जनता को गुमराह करते हैं, बल्कि देश की एकता और विश्वास को भी कमजोर करते हैं। इसलिए हर नागरिक को सूचना की सत्यता जांचने की आदत डालनी चाहिए ताकि फर्जीवाड़े का खेल रुके।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
