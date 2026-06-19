दुनिया के सामने मजाक बन गए डोनाल्ड ट्रंप! सम्मान समारोह में ऐसा क्या हुआ कि वायरल हो गया वीडियो
वाइट हाउस में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इसकी वजह हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। असल में वाइट हाउस में एक पूर्व अमेरिकी मेजर निकोलस डॉकरी का सम्मान समारोह चल रहा था।
वाइट हाउस में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इसकी वजह हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। असल में वाइट हाउस में एक पूर्व अमेरिकी मेजर निकोलस डॉकरी का सम्मान समारोह चल रहा था। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके गले में मेडल पहनाना था। लेकिन इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया कि यह वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गया। वीडियो देखकर लोग डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाने लगे। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गए हैं।
कहां का है वीडियो
वीडियो में नजर आ रहा है कि रिटायर्ड अमेरिकी मेजर निकोलस डॉकरी का सम्मान समारोह चल रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनके गले में मेडल का रिबन बांधना है। लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद ट्रंप आखिर किसी तरह उसे मेजर के गले में लटकाने में कामयाब रहे। हालांकि उन्होंने अपनी असफलता को यह कहकर छिपाने की कोशिश की कि मैं इसे जरा अलग अंदाज में करने जा रहा हूं। मैं इसे और बेहतर तरीके से अंजाम दूंगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
ट्रंप के तरीके को बताया गलत
वहीं, कुछ लोगों ने ट्रंप के तरीके को गलत बताया। इन लोगों का कहना था कि जिस तरह से ट्रंप पूर्व सैनिक के गले में मेडल को बांध रहे थे, उससे उसकी सांस भी रुक सकती थी। एक ने तो लिखा कि क्या वह शख्स सांस ले पा रहा था? क्या उसके शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा था? यह तो इंसान का गला घोंटने जैसी बात हो गई। एक अन्य क्रिटिक तो यहां तक कह गया कि यह पूरी तरह शर्मनाक है। ट्रंप दुनिया के सामने मजाक बन गए हैं। वहीं, तमाम लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह से टिप्पणियां करके इसका खूब मजाक बनाया।
लोगों ने कैसे रिएक्ट किया
सोशल मीडिया पर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। एक्स पर तमाम लोगों ने इसका मीम बनाया और जमकर आलोचना भी की। एक यूजर ने कमेंट किया कि ट्रंप अपने कॉग्निटिव टेस्ट में बुरी तरह से नाकाम रहे। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने इसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से तुलना शुरू कर दी। एक यूजर ने तो लिखा कि अगर जो बाइडेन ने ऐसा किया होता तो फॉक्स पर इसे 24 घंटे लूप में चलाया जाता। एक ने तो यहां तक कह डाला कि जो बाइडेन तो इससे कहीं ज्यादा सतर्क रहते थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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