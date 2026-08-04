कोबरा से लड़ गया कुत्ता, घर के बाहर ही खदेड़ा, मालिक के लिए कुर्बान कर दी अपनी जान
बलिया में कुत्ते ने वफादारी की मिसाल पेश करते हुए अपने मालिक के लिए जान कुर्बान कर दी। घर में घुस रहे सांप को कुत्ते ने मार डाला। काफी देर तक हुई दोनों के बीच लड़ाई में कुत्ता और सांप दोनों की मौत हो गई।
Balia News: कहते हैं कि पालतू जानवर आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लेते हैं और वफादारी दिखाते हुए अपने मालिक और उसके घर वालों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। इंसानों और जानवरों के बीच ऐसी ही एक वफादारी का वीडियो यूपी के बलिया से सामने आया है। इसे वीडियो को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू गए। एक पालतू कुत्ते ने वफादारी की मिसाल पेश करते हुए मालिक के लिए अपनी ही जान दे दी। दरअसल घर में रात के समय कहीं से एक कोबरा सांप घर में घुसने की कोशिश करने लगा। पालतू कुत्ते की जब उस कोबरा पर नजर पड़ी तो उसने कोबरा को घर के अंदर जाने से रोक दिया। कोबरा और कुत्ते के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। इस घटना में कोबरा ने कुत्ते को डस लिया लेकिन कुत्ते ने भी आखिरी सांस तक उसे घर के बाहर ही रोके रखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पूरा मामला बेल्थरा रोड स्थित उभांव थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार यहां एक घर में कोबरा सांप कहीं से आ गया और चुपचाप घर में घुसने की कोशिश करने लगा। घर में पालतू कुत्ता था जो हर वक्त अपने मालिक और उसके परिवार की पहरेदारी के लिए गेट पर ही बैठता था। परिवार के लोग घर के अंदर आराम से सो रहे थे, उन्हें सांप होने का जरा सा भी अंदेशा नहीं था, लेकिन घर की रखवाली कर रहे पालतू कुत्ते को इसकी भनक लग गई। कुत्ते ने सांप को रोकने के लिए छलांग लगा दी।
सांप के डंसने से कुत्ते की मौत
मालिक और उसके परिवार की जान बचाने के लिए कुत्ता कोबरा से भिड़ गया। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। काफी देर तक कुत्ता सांप से लड़ता रहा, लेकिन सांप को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इस दौरान सांप ने कुत्ते को कई बार डंसा, लेकिन आखिरी सांस तक कुत्ता सांप से लड़ता रहा। सांप के काटने से कुत्ते के अंदर जहर फैल गया। लेकिन कुत्ते ने सांप को मार डाला। करीब आधे घंटे के बाद कुत्ते की हालत बिगड़ने लगी। बाहर क्या हुआ घर के अंदर सो रहे सभी लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। देखते ही देखते घर के आंगन में कुत्ते ने दम तोड़ दिया।
वीडियो बनाता रहा शख्स
घर के बाहर सांप देखकर कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर एक शख्स घर से बाहर निकलकर आया और पूरा माजरा देखने लगा, लेकिन उसने न तो कुत्ते के मालिक को जगाने की कोशिश की और न खुद सांप को वहां से हटाने का साहस दिखाया। गली में चुपचाप खड़ा होकर शख्स कुत्ते और सांप की लड़ाई देखता रहा और अपने मोबाइल में पूरा नजारा कैद करके वायरल कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।
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