'₹79 कब कट गए, पता भी नहीं चलता'; UPI AutoPay का चौंकाने वाला खेल जानते हैं?

डिजिटल भुगतान की दुनिया में फ्री ट्रायल और ऑटोपे मैंडेट का एक चौंकाने वाला खेल सामने आया है। मुंबई के एक शख्स ने जब अपनी मां को यूपीआई इस्तेमाल करना सिखाया तो उन्हें पता चला कि बिना उनकी जानकारी के कई ऑटोपे मैंडेट एक्टिव हो चुके थे, और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे।

डिजिटल पेमेंट की सुविधा ने जीवन आसान बना दिया है, लेकिन इसके पीछे छिपा एक खामोश खतरा अब लोगों के सामने आ रहा है। फ्री ट्रायल के नाम पर यूजर्स से ऑटोपे मैंडेट ले लिए जाते हैं और महीने दर महीने छोटी-छोटी रकम चुपके से कटने लगती है। मुंबई के एक शख्स ने जब अपनी मां को यूपीआई सिखाया तो उन्हें इस खेल का असली चेहरा नजर आया। मां के अकाउंट में आधा दर्जन ऑटोपे मैंडेट एक्टिव थे, जिनके बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था।

कैसे क्या हुआ? लिंक्डइन पर नायका में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (ब्रांड मैनेजमेंट) के पद पर कार्यरत और आईआईएम मुंबई से ग्रेजुएट लोकेश आहूजा ने हाल ही में अपना यह अनुभव लिंक्डइन पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी मां को यूपीआई ऐप का इस्तेमाल सिखाया था ताकि वे आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकें। एक दिन जब मां का फोन स्क्रॉल कर रहा था तो उन्होंने अचानक करीब आधा दर्जन ऑटोपे मैंडेट देखा। हैरान होकर मां से पूछा कि उन्होंने आखिर क्या-क्या सब्सक्राइब कर रखा है। मां का सीधा जवाब था कि कुछ नहीं।

फ्री ट्रायल ऑफर से जुड़े और फिर… इसके बाद आहूजा ने आगे जांच की तो पता चला कि ये सभी ऑटोपे मैंडेट विभिन्न ऐप्स और सर्विसेज के फ्री ट्रायल ऑफर से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा कि पहले 30 दिनों के लिए ₹0, लेकिन वे आपसे हर महीने ऑटोमैटिकली चार्ज करने की परमिशन भी लेते हैं, जब तक आप कैंसल नहीं करते। यानी फ्री ट्रायल के दौरान यूजर से ऑटोपे की अनुमति ले ली जाती है और ट्रायल खत्म होने के बाद बिना किसी अलर्ट के पैसे की कटौती शुरू हो जाती है।

कब कट गए पता ही नहीं चलता आहूजा ने इस पूरे सिस्टम की सबसे चिंताजनक बात बताई कि ये छोटे-मोटे चार्ज आम लोगों के ध्यान में ही नहीं आते। उन्होंने कहा कि ₹79 या इतनी ही छोटी रकम की कटौती अक्सर दर्जनों अन्य यूपीआई ट्रांजेक्शन के बीच दब जाती है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर लोग ₹79 की कटौती पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि यह चुपचाप अकाउंट स्टेटमेंट में यूपीआई ट्रांजेक्शन के साथ गायब हो जाता है। नतीजा ये है कि यूजर को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उनकी जेब से लगातार पैसे निकल रहे हैं।