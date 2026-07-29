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'₹79 कब कट गए, पता भी नहीं चलता'; UPI AutoPay का चौंकाने वाला खेल जानते हैं?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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डिजिटल भुगतान की दुनिया में फ्री ट्रायल और ऑटोपे मैंडेट का एक चौंकाने वाला खेल सामने आया है। मुंबई के एक शख्स ने जब अपनी मां को यूपीआई इस्तेमाल करना सिखाया तो उन्हें पता चला कि बिना उनकी जानकारी के कई ऑटोपे मैंडेट एक्टिव हो चुके थे, और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे।

UPI Payment
प्रतीकात्मक

डिजिटल पेमेंट की सुविधा ने जीवन आसान बना दिया है, लेकिन इसके पीछे छिपा एक खामोश खतरा अब लोगों के सामने आ रहा है। फ्री ट्रायल के नाम पर यूजर्स से ऑटोपे मैंडेट ले लिए जाते हैं और महीने दर महीने छोटी-छोटी रकम चुपके से कटने लगती है। मुंबई के एक शख्स ने जब अपनी मां को यूपीआई सिखाया तो उन्हें इस खेल का असली चेहरा नजर आया। मां के अकाउंट में आधा दर्जन ऑटोपे मैंडेट एक्टिव थे, जिनके बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था।

कैसे क्या हुआ?

लिंक्डइन पर नायका में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (ब्रांड मैनेजमेंट) के पद पर कार्यरत और आईआईएम मुंबई से ग्रेजुएट लोकेश आहूजा ने हाल ही में अपना यह अनुभव लिंक्डइन पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी मां को यूपीआई ऐप का इस्तेमाल सिखाया था ताकि वे आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकें। एक दिन जब मां का फोन स्क्रॉल कर रहा था तो उन्होंने अचानक करीब आधा दर्जन ऑटोपे मैंडेट देखा। हैरान होकर मां से पूछा कि उन्होंने आखिर क्या-क्या सब्सक्राइब कर रखा है। मां का सीधा जवाब था कि कुछ नहीं।

फ्री ट्रायल ऑफर से जुड़े और फिर…

इसके बाद आहूजा ने आगे जांच की तो पता चला कि ये सभी ऑटोपे मैंडेट विभिन्न ऐप्स और सर्विसेज के फ्री ट्रायल ऑफर से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा कि पहले 30 दिनों के लिए ₹0, लेकिन वे आपसे हर महीने ऑटोमैटिकली चार्ज करने की परमिशन भी लेते हैं, जब तक आप कैंसल नहीं करते। यानी फ्री ट्रायल के दौरान यूजर से ऑटोपे की अनुमति ले ली जाती है और ट्रायल खत्म होने के बाद बिना किसी अलर्ट के पैसे की कटौती शुरू हो जाती है।

कब कट गए पता ही नहीं चलता

आहूजा ने इस पूरे सिस्टम की सबसे चिंताजनक बात बताई कि ये छोटे-मोटे चार्ज आम लोगों के ध्यान में ही नहीं आते। उन्होंने कहा कि ₹79 या इतनी ही छोटी रकम की कटौती अक्सर दर्जनों अन्य यूपीआई ट्रांजेक्शन के बीच दब जाती है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर लोग ₹79 की कटौती पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि यह चुपचाप अकाउंट स्टेटमेंट में यूपीआई ट्रांजेक्शन के साथ गायब हो जाता है। नतीजा ये है कि यूजर को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उनकी जेब से लगातार पैसे निकल रहे हैं।

उन्होंने फ्री ट्रायल को सिर्फ एक आकर्षक ऑफर बताते हुए कहा कि असल में इसका उद्देश्य ऑटोपे मैंडेट बनवाना होता है। उन्होंने आगे कहा कि फ्री ट्रायल के पीछे यही असली प्रोडक्ट है। पहला फ्री महीना नहींस बल्कि ऑटोपे मैंडेट है। इसका मतलब ये है कि कंपनियां यूजर्स को फ्री ट्रायल का लालच देकर लंबे समय तक सब्सक्रिप्शन जारी रखने की व्यवस्था कर लेती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अजीब बात है कि हमारे माता-पिता कभी हमारे सड़क पार करने को लेकर परेशान रहते थे। अब हम उनके इंटरनेट पार करने को लेकर परेशान रहते हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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