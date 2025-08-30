क्या भारत के एस-400 सिस्टम को पाकिस्तान ने किया ध्वस्त? जानें वायरल दावे की सच्चाई

पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, एस-400 सिस्टम के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त करने की कोई भी रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। इन दावों के साथ सोशल मीडिया पर जो तस्वीर साझा की जा रही है, वह मई 2010 में रूस में आयोजित विजय परेड की है।

सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की ओर से इसे क्षतिग्रस्त किए जाने की बात स्वीकार की है। ये दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इनकी सत्यता की जांच की है। इस दौरान पाया गया कि ये दावे पूरी तरह से गलत और निराधार हैं।

पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, एस-400 सिस्टम के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त करने की कोई भी रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। इन दावों के साथ सोशल मीडिया पर जो तस्वीर साझा की जा रही है, वह मई 2010 में रूस में आयोजित विजय परेड की है। यह फोटो भारत या किसी हालिया घटना से संबंधित नहीं है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की भ्रामक खबरें और तस्वीरें जनता को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें।