50000 किराया, 30000 स्कूल फीस; डेलॉयट मैनेजर ने बेंगलुरु-पुणे छोड़ हैदराबाद क्यों चुना? मंथली खर्च जानिए

संक्षेप:

डेलॉयट मैनेजर कोमल झा ने साझा किया हैदराबाद में रहने का अपना अनुभव। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने के बाद, जानिए क्यों वह हैदराबाद को मानती हैं बेस्ट। पढ़ें उनके ₹1.25 लाख के मासिक बजट और करियर बैलेंस की पूरी कहानी।

Feb 04, 2026 09:23 am ISTAmit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, तृषा सेनगुप्ता, हैदराबाद
एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए सही शहर चुनना केवल करियर नहीं, बल्कि बेहतर जीवनशैली का मामला होता है। डेलॉयट (Deloitte) में इंगेजमेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत कोमल झा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने के बाद, अब उन्होंने पिछले 9 सालों से हैदराबाद को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है।

जीवनयापन का गणित: 50 हजार किराया और 30 हजार पढ़ाई

कोमल झा ने HT के साथ बातचीत में अपने मासिक बजट का खुलासा किया, जो एक टीयर-1 शहर में रहने की वास्तविक लागत को दर्शाता है। वह अपने पति और बेटी के साथ 3BHK फ्लैट में रहती हैं। उनके खर्चों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है:

किराया: उनके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50,000 रुपये घर के किराए में जाता है।

शिक्षा: अपनी बेटी की पढ़ाई और परवरिश के लिए वह हर महीने 30,000 रुपये खर्च करती हैं।

घरेलू सहायता और पानी-बिजली: घर के काम के लिए मेड पर 20,000 रुपये और बिजली-पानी जैसे यूटिलिटी बिलों पर 10,000 रुपये का खर्च आता है।

किचन और राशन: किराने के सामान और रसोई के अन्य जरूरी सामानों पर मासिक 15,000 रुपये खर्च होते हैं।

कुल मिलाकर: एक आरामदायक जीवनशैली बनाए रखने के लिए उनका निश्चित मासिक खर्च लगभग 1.25 लाख रुपये के करीब पहुंच जाता है।

हैदराबाद ही क्यों है कोमल की पहली पसंद?

बिहार के भागलपुर की रहने वाली कोमल ने अपने करियर के दौरान भारत के लगभग सभी प्रमुख टेक और वित्तीय केंद्रों को करीब से देखा है। उनका मानना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की तुलना में हैदराबाद बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करता है। उनके अनुसार, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेवर माहौल इसे रहने के लिए देश के बेहतरीन शहरों में से एक बनाता है।

प्रोफेशनल लाइफ और अनुभव

कोमल को कंसल्टिंग क्षेत्र में 11 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डेलॉयट में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, '11 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ मैं बड़े हेल्थकेयर क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट डिलीवरी, प्रोग्राम गवर्नेंस और ऑपरेशनल रोडमैप मैनेज करती हूं। मेरी विशेषज्ञता पीपल और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लानिंग और स्क्रम मेथडोलॉजी में है, ताकि प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हो सकें।'

कोमल झा की कहानी देश के उन हजारों प्रोफेशनल्स की तस्वीर पेश करती है, जो हाई-प्रोफाइल जॉब के बावजूद बढ़ती महंगाई और शहरी खर्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हैं। हैदराबाद भले ही उन्हें देश का सबसे बेहतर शहर लगता हो, लेकिन इसके लिए एक मजबूत और सुव्यवस्थित बजट भी उतना ही जरूरी है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं। और पढ़ें
