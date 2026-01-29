डिलीवरी बॉय... बीच सड़क मजाक उड़ाने लगी स्कूल फ्रेंड; यूजर्स बोले- लड़का होना आसान नहीं

Hindustan Hindi News
जिंदगी हर किसी को एक-सा मौका नहीं देती। कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं, जहां सपनों से पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो ने इसी कड़वे सच को सामने लाया है, जिसमें एक युवक की ईमानदार मेहनत को मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी स्कूल फ्रेंड द्वारा।

Jan 29, 2026 08:29 pm IST Devendra Kasyap
Viral Video: जिंदगी हर किसी को एक-सा मौका नहीं देती। कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं, जहां सपनों से पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो ने इसी कड़वे सच को सामने लाया है, जिसमें एक युवक की ईमानदार मेहनत को मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी स्कूल फ्रेंड द्वारा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि वह हंसी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि लड़कों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कई बार जिम्मेदारियां उम्र से पहले आ जाती हैं, सपनों को दबाना पड़ता है और आत्मसम्मान की परीक्षा देनी पड़ती है।

और स्कूल फ्रेंड निकला पिज्जा डिलीवरी बॉय

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की अचानक रोड पर स्कूल फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है। उसे डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते देख महिला उसका वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि स्कूल के दिनों में वह सभी को प्रेरित करता था और अब पिज्जा डिलीवर कर रहा है। महिला यह भी कहती है कि वह इस वीडियो को अपने पुराने दोस्तों के साथ साझा करेगी... इसके बाद वह हंसने लगती है।

वायरल वीडियो में महिला कहती है कि यह उसका दोस्त है, जिससे वह आज अचानक मिली। स्कूल के दिनों में वह प्रेरणादायक वीडियो भेजा करता था। अब वह 30 साल का है और डोमिनोज में काम करता है। वह उससे पूछती है कि वहां काम करके कैसा लगता है और क्या उसे स्कूल के दिन याद आते हैं। इस पर युवक मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हां, उसे बहुत कुछ याद आता है। वायरल वीडियो में आपक देख सकते हैं कि पूरे वीडियो के दौरान युवक की मासूम मुस्कान बनी रहती है, जबकि महिला हंसते हुए कहती है कि वह यह वीडियो सबको भेजेगी।

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि पिज्जा डिलीवर करना शर्म की बात नहीं है, किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाना शर्मनाक है। लड़का होना आसान नहीं होता। एक अन्य यूजर ने कहा कि वह एक दोस्त, एक इंसान और एक महिला के रूप में असफल रही। वहीं एक और यूजर ने भावुक होते हुए लिखा कि वह एक हीरो है। आप जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। अपने दम पर कमा रहे हैं और किसी पर बोझ नहीं हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप सच्चे हीरो हैं।

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
