सैलरी हाइक छोड़िए, यहां बॉस ने अप्रेजल में दे दी ब्रैंड न्यू SUV कार! कर्मचारी रह गया हैरान

प्रत्यूष की इस सफलता पर ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी खुश हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही अप्रेजल की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं प्रत्यूष का कहना है कि यह बात वह इस सरप्राइज से बेहद खुश हैं।

कॉर्पोरेट जगत में अप्रेजल का समय आये ही कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एम्प्लॉई हर साल उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि इस बार उन्हें सैलरी में अच्छी हाइक मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर के हाथ निराशा ही लगती है। कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें उनके काम या मेहनत के मुताबिक सराहना नहीं मिली। इसे लेकर इंटरनेट पर खूब मीम भी बनते हैं। लेकिन हाल ही में एक शख्स को बॉस ने इतना बड़ा अप्रेजल दिया है कि उस शख्स के साथ साथ लोग भी हैरान हो गए हैं। इस कर्मचारी को उसके बॉस ने अप्रेजल में एक ब्रैंड न्यू SUV कार गिफ्ट की है।

यह वाकया हाल ही में दिल्ली के रहने वाले प्रत्युष सिंह के साथ हुआ है। प्रत्यूष 'डिजीव्हिसल' की कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इसे लेकर खुशी जाहिर की है। प्रत्युष के मुताबिक जब इस साल वे अपनी अप्रेजल मीटिंग के लिए बॉस के केबिन में घुसे, तो उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी कंपनी के सीनियर उनके काम और अगले साल के टारगेट पर ही चर्चा करेंगे। हालांकि मीटिंग के दौरान प्रत्यूष की खूब सराहना हुई।

बॉस ने सरप्राइज दिया कंपनी के को-फाउंडर सीए दीपक भाटी और अन्य सीनियर्स ने प्रत्युष के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "इस साल तुमने बेहतरीन काम किया है और हम तुम्हारी ग्रोथ से बेहद खुश हैं।" लेकिन इसे तब अंदाजा नहीं था कि इसके लिए उसे इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, बॉस ने प्रत्युष को ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बॉस ने उनसे कहा, “प्रत्युष, बाहर तुम्हारा एक अप्रेजल गिफ्ट इंतजार कर रहा है।”

प्रत्युष जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले, उनके होश उड़ गए। सामने एक चमचमाती SUV कार खड़ी थी। प्रत्युष ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला पल था। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। यह मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है।"