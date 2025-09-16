Dehradun Cloudburst NDRF Rescues Man Stuck on Electric Pole After Flash Floods देहरादून में जल सैलाब का सितम, घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा युवक; देखें- कैसे बची जान, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Dehradun Cloudburst NDRF Rescues Man Stuck on Electric Pole After Flash Floods

देहरादून में जल सैलाब का सितम, घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा युवक; देखें- कैसे बची जान

Dehradun Flood Viral: देहरादून में जल त्रासदी शहरभर में जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर मंदिर में तबाही हुई है। बादल फटने के बाद नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण एक युवक घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा। उसे एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 16 Sep 2025 12:45 PM
share Share
Follow Us on
देहरादून में जल सैलाब का सितम, घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा युवक; देखें- कैसे बची जान

Dehradun Flood Viral: देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से जल सैलाब आ गया। शहर के मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा और मालदेवता तबाह हो गए। 6000 साल पुराना टपकेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। शहर भर में रातभर से हो रही बारिश के चलते अलग-अलग स्थानों में कम से कम 500 लोग फंसे हुए हैं। जल सैलाब की भयावह और दिल दहला देने वाले मंजर आ रहे हैं। बादल फटने के बाद नदी के विकराल रूप लेने से जान बचाने के लिए एक युवक घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा। युवक को आज दिन में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।

देहरादून के विभिन्न जगहों में बीती रात से अतिवृष्टि के बाद कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। 400 से अधिक को रेस्क्यू किया जा चुका है। नदी-नाले उफान पर हैं। देहरादून-मसूरी रोड भी पूरी तरह से बाधित है। शिव मंदिर के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश थमने के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर भयंकर जाम की स्थिति है।

ये भी पढ़ें:देहरादून में बादल फटने से तबाही, सहस्त्रधारा में बहीं दुकानें और कई लापता- VIDEO

देहरादून में कल रात बादल फटने की घटना के बाद से एनडीआरएफ की टीम तेजी से राहत कार्यों में जुट गई है। यहां प्रेमनगर क्षेत्र में एक युवक कई घटों तक अपनी जान बचाने के लिए बिजली के पोल पर लटका हुआ था। आज सुबह राहत बचाव दल ने युवक को रेस्क्यू किया। टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि बचाव दल का एक जवान रस्सियों के सहारे फंसे युवक तक पहुंचता है और फिर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता है। रेस्क्यू टीम के इस सराहनीय कार्य की सोशल मीडिया पर प्रशंसा भी की जा रही है।

Uttarakhand News heavy rain alert in uttarakhand Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।