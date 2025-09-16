देहरादून में जल सैलाब का सितम, घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा युवक; देखें- कैसे बची जान

Dehradun Flood Viral: देहरादून में जल त्रासदी शहरभर में जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर मंदिर में तबाही हुई है। बादल फटने के बाद नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण एक युवक घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा। उसे एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।

Dehradun Flood Viral: देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से जल सैलाब आ गया। शहर के मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा और मालदेवता तबाह हो गए। 6000 साल पुराना टपकेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। शहर भर में रातभर से हो रही बारिश के चलते अलग-अलग स्थानों में कम से कम 500 लोग फंसे हुए हैं। जल सैलाब की भयावह और दिल दहला देने वाले मंजर आ रहे हैं। बादल फटने के बाद नदी के विकराल रूप लेने से जान बचाने के लिए एक युवक घंटों बिजली के पोल पर चिपका रहा। युवक को आज दिन में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।

