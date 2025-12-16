Hindi Newsवायरल न्यूज़ Daughter Father Viral Video
Daughter Father Viral Video: Boyfriend के बारे में बताया, पिता ने जीत लिया दिल | Reactions | Drishti
संक्षेप:
बेटी ने अपना दिल खोला तो पिता ने फीलिग्स को समझा और उसके उसी तरीके सेरिसपोंड किया लड़की ने खुद आपने सोशल मीडिया हैंडल इंसा पर पर वीडियो शेयर किया बताते हुए कि जब उन्होंने अपने 11 साल पुराने रिश्ते के बारे में अपने पिता को बताया तो उनके पिता ने कैसे रिएक्ट किया.
Dec 16, 2025 10:48 pm ISTMayank Gaur लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंMayank Gaur
कुछ नया करने की इच्छा पत्रकारिता में खींच लाई । उत्तराखंड के चमोली जिले की खूबसूरत वादियों में घर है। अभी लाइव हिन्दुस्तान में वीडियो प्रोड्यूसर हूं । अंतराष्ट्रीय खबरों में ज्यादा रुचि है और अदालत से जुड़ी खबरों को भी बढ़िया समझाता हूं । और पढ़ें
