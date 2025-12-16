Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Daughter Father Viral Video
Daughter Father Viral Video: Boyfriend के बारे में बताया, पिता ने जीत लिया दिल | Reactions | Drishti

Daughter Father Viral Video: Boyfriend के बारे में बताया, पिता ने जीत लिया दिल | Reactions | Drishti

संक्षेप:

बेटी ने अपना दिल खोला तो पिता ने फीलिग्स को समझा और उसके उसी तरीके सेरिसपोंड किया लड़की ने खुद आपने सोशल मीडिया हैंडल इंसा पर पर वीडियो शेयर किया बताते हुए कि जब उन्होंने अपने 11 साल पुराने रिश्ते के बारे में अपने पिता को बताया तो उनके पिता ने कैसे रिएक्ट किया.

Dec 16, 2025 10:48 pm ISTMayank Gaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
Mayank Gaur

लेखक के बारे में

Mayank Gaur
कुछ नया करने की इच्छा पत्रकारिता में खींच लाई । उत्तराखंड के चमोली जिले की खूबसूरत वादियों में घर है। अभी लाइव हिन्दुस्तान में वीडियो प्रोड्यूसर हूं । अंतराष्ट्रीय खबरों में ज्यादा रुचि है और अदालत से जुड़ी खबरों को भी बढ़िया समझाता हूं । और पढ़ें
Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।