Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लग्जरी सोसाइटी का काला सच: 1.5 करोड़ का फ्लैट, 70 लाख का वाटर बिल, नल से फिर भी गंदा पानी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
Follow us on Google News
share

Pune News: पुणे की करोड़ों रुपये वाली लग्जरी सोसाइटी में भी नल से भूरा-मैला पानी आ रहा है। ‘डील्स धमाका’ के संस्थापक विनीत के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गंदे पानी की तस्वीरें शेयर कर शहर की जल संकट की सच्चाई उजागर कर दी है।

लग्जरी सोसाइटी का काला सच: 1.5 करोड़ का फ्लैट, 70 लाख का वाटर बिल, नल से फिर भी गंदा पानी

महाराष्ट्र की आईटी राजधानी पुणे में जहां एक ओर लग्जरी अपार्टमेंट्स और हाई-राइज सोसाइटियों की भरमार है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं की बेहद दयनीय स्थिति सामने आ रही है। पुणे के प्रसिद्ध उद्यमी और ‘डील्स धमाका’ के संस्थापक विनीत के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भूरे-मैले, गंदे पानी की तस्वीरें शेयर कर इस समस्या को पूरे देश के सामने ला दिया है। तस्वीरों में नल से निकलता पानी इतना गंदा और भूरा है कि न पीने लायक है और न नहाने लायक।

विनीत के ने लिखा कि यह हमारे समाज का इस सप्ताह का पानी है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। टैंकरों से आने वाला पानी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके शब्दों में गुस्सा, निराशा और गहरी चिंता साफ झलक रही है। उन्होंने बताया कि उनकी आवासीय सोसाइटी के निवासी हर साल पानी के टैंकरों पर लगभग 70 लाख रुपये खर्च करते हैं। यहां एक-एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक है। इसके बावजूद हर सुबह जब निवासी नल खोलते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। विनीत के ने कहा कि हम पानी के लिए इतना भारी भरकम पैसा देते हैं, फिर भी यह स्थिति है।

स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा

विनीत के ने इस गंदे पानी को जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे पानी के इस्तेमाल से त्वचा संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां और अन्य जलजनित रोग तेजी से फैल सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अगर हमारी सोसाइटी की यह हालत है तो रेस्तरां, होटल और सड़क किनारे के ढाबों में पानी की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुणे में एक खामोश स्वास्थ्य महामारी मंडरा रही है।

सोशल मीडिया पर बवाल

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हजारों यूजर्स ने न सिर्फ पुणे बल्कि पूरे महाराष्ट्र में पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि साफ हवा नहीं, साफ पानी नहीं, मिलावटी खाना। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था नाममात्र की। फिर भी हम प्रगति का जश्न मनाते हैं? विकास का मॉडल कहां है? दूसरे यूजर ने कहा कि यह समस्या केवल पुणे तक सीमित नहीं है। ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड़ और महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में यही हाल है। महाराष्ट्र महंगा तो हो गया, लेकिन रहने लायक नहीं रहा। बड़ौदा, इंदौर, बेलगाम या भोपाल जैसे बी-सी श्रेणी के शहरों में जीवन अब कहीं ज्यादा बेहतर है।

कई यूजर्स ने सरकार और नगर निगम पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि आजादी के 79 साल बाद भी सरकार नियमित और साफ पानी नहीं दे पा रही है। फिर संपत्ति कर, पानी टैक्स और रजिस्ट्री फीस क्यों वसूली जाती है? कर तो जबरन वसूल करते हो, लेकिन सुविधाएं देने में पूरी तरह फेल। एक अन्य ने कमेंट में लिखा गया कि 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बाद भी टैंकर के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह दयनीय नहीं तो क्या है? आवास की बढ़ती लागत और घटती सुविधाओं के बीच आम आदमी कहां जाएगा?

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Viral News Maharashtra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।