...बच्चों को सिगरेट पीते देखना पसंद करूंगी; डेनमार्क पीएम का बयान वायरल

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहती हैं कि आज अगर उनके छोटे बच्चे होते, तो वह उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग की वजह धुम्रपान करते हुए देखना ज्यादा पसंद करतीं।

क्या आपने किसी प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना है कि वह बच्चों को धुम्रपान करते हुए हुए देखना पसंद करेंगे? किसी प्रधानमंत्री को क्या, एक सामान्य आदमी भी इस तरीके की बात नहीं करता है। लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहती हैं कि वह अपने बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगवाने से बेहतर की है कि धुम्रपान करता हुआ देखना पसंद करेंगी। उनका यह वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसपर अपने-अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बाल सुरक्षा के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए डेनमार्क की पीएम ने बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत की तुलना तंबाकू सेवन से की थी। उन्होंने कहा, "अगर आज मेरे छोटे बच्चे होते, तो मैं उन्हें सोशल मीडिया पर अकेला छोड़ने की बजाय धुम्रपान करते हुए देखना ज्यादा पसंद करती।" दरअसल, डेनमार्क की प्रधानमंत्री का यह बयान बच्चों के बीच में बढ़ते डिजिटल दखल को लेकर था। डेनमार्क सरकार का तर्क है कि बच्चों को बिना निगरानी के एल्गोरिदम आधारित डिजिटल कंटेंट के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसको लेकर पीएम फ्रेडरिक्सन लगातार कदम उठाती रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने हाल ही में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऊपर भी कड़े नियम लागू किए हैं।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व में उनका देश यूरोप के उन देशों में शामिल हो गया है, जो बच्चों पर तकनीकी कंपनियों के प्रभाव को सीमित करने की सबसे मुखर वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा वह लगातार यूरोपीयन यूनियन के ऊपर भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर एज वैरीफिकेशन प्रणाली को लागू करने का दबाव बना रही हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया उपयोग करने की आयु 15 साल होनी चाहिए।