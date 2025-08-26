Craze for Nude Cruise how people spend 11 days without clothes fee and rules बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड क्रूज को लेकर इतना क्रेज क्यों, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Craze for Nude Cruise how people spend 11 days without clothes fee and rules

बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड क्रूज को लेकर इतना क्रेज क्यों

एक अमेरिकी कंपनी लोगों को क्रूज यात्रा पर ले जाती है। इस यात्रा के दौरान क्रूज पर सवार लोग एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। इस बार साल 2026 के लिए तैयारियां होने लगी हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 26 Aug 2025 04:26 PM
share Share
Follow Us on
बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड क्रूज को लेकर इतना क्रेज क्यों

घूमने-फिरने के लिए लोग जंगल और पहाड़ में जाते हैं। लेकिन एक अमेरिकी कंपनी इससे भी कुछ क्रेजी करती है। यह कंपनी लोगों को क्रूज पर ले जाती है। इस यात्रा के दौरान क्रूज पर सवार लोग एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। इस बार साल 2026 के लिए तैयारियां होने लगी हैं। अमेरिकी का ‘बेयर नेसेसिटीज’ नाम की कंपनी इस टूर को आयोजित करती है और इसका नाम दिया गया है ‘बिग न्यूड बोट’। इस ट्रिप पर जाने वाले लोग लग्जरी क्रूज पर सवार होकर मियामी, फ्लोरिडी समेत तमाम जगहों की सैर करते हैं। इसकी कीमत प्रति व्यक्ति 43 लाख रुपए है।

क्या है कांसेप्ट
इस क्रूज का कांसेप्ट है खुद को नैचुरल रखना। क्रूज में सवार लोग बिना कपड़ों के खुली धूप का मजा लेते हुए, 11 दिनों तक विभिन्न आइलैंड्स की सैर करते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है। यह कंफर्ट, कांफिडेंस और ऑथेंटिसिटी के बारे में है। कंपनी कहती है कि आप कुछ नहीं पहनते, लेकिन अपना सम्मान धारण करते हैं। 2026 में यह ट्रिप नौ से 20 फरवरी तक रहेगी। इसकी शुरुआत अमेरिका के मियामी से होगी।

क्या रहेंगी सुविधाएं
यह यात्रा एक नॉवेजियन क्रूज पर होगी। यह क्रूज आलीशान सुविधाओं से भरपूर है। इसमें 2300 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है। क्रूज पर 16 रेस्टोरेंट, 14 बार, बाउलिंग लेन्स, कसीनो, स्पा और गार्डन विला तक हैं। इसके अलावा दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजन भी यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा स्पा, हॉस्ट स्टोन मसाज, डिजाइनर बुटीक जैसी चीजें भी हैं।

क्या कोई नियम भी है
अगर आपको लगता है कि न्यूड क्रूज पर खुलेआम मस्ती ही होती होगी तो थोड़ा रुकिए। यहां पर कुछ खास नियम-कायदे भी बनाए गए हैं। जैसे-डायनिंग हॉल में कपड़े पहनना अनिवार्य है। कैप्टन के रिसेप्शन पर भी बिना कपड़ों के नहीं जाया सकता। इसी तरह कल्चरल परफॉर्मेंस के दौरान और किसी बंदरगाह पर जहाज के रुकने पर भी कपड़े पहनने की अनिवार्यता शामिल है। पूल्स और डांस फ्लोर्स जैसे एरियाज नो फोटो जोन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर कोई अशालीन व्यवहार करता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। यहां तक कि उसे अगले बंदरगाह पर भी उतारा भी जा सकता है।

Viral News Latest Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।