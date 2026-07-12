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दुनिया कहां पहुंच गई? अब शादी में इंसान नहीं, पालतू जानवर बन रहे गवाह; ट्रेंड देख रह जाएंगे हैरान

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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दुनिया अब शादी के गवाह के रूप में इंसानों की जगह पालतू जानवरों को चुनने लगी है। इक्वाडोर में एक अनोखे मामले में एक जोड़े ने अपनी पेकिंगीज पपी 'लूना' को गवाह बनाया, जिसने मैरिज सर्टिफिकेट पर अपना पंजा लगाकर इतिहास रच दिया।

दुनिया कहां पहुंच गई? अब शादी में इंसान नहीं, पालतू जानवर बन रहे गवाह; ट्रेंड देख रह जाएंगे हैरान

समय के साथ शादी के रीति-रिवाजों में भी बदलाव आ रहा है। अब इंसानों के अलावा पालतू जानवर भी शादी के गवाह बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इक्वाडोर से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक जोड़े ने अपनी पेकिंगीज पपी 'लूना' को गवाह बनाया, जिसने मैरिज सर्टिफिकेट पर अपना पंजा लगाया। डायना टुपिजा (38) और एंड्रेस अल्किंगा (31) ने सिविल वेडिंग में लूना को गवाह के रूप में शामिल किया। लूना ने न सिर्फ समारोह में शिरकत की, बल्कि दस्तावेज पर अपने पंजे का निशान भी लगाया।

शादी समारोह के बाद डायना टुपिजा ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बात करते हुए बताया कि लूना यहां मौजूद थी, यह वाकई शानदार अनुभव था। वहीं, उनके पति एंड्रेस अल्किंगा, जो प्रोग्रामर हैं, ने बताया कि लूना को गुलाबी ट्यूल गाउन पहनाया गया था। उन्होंने कहा कि जानवर शायद हमसे बात नहीं कर सकते या सलाह नहीं दे सकते, लेकिन वे हमें अपना सारा प्यार देते हैं।

क्या बोली दुल्हन की मां?

दुल्हन की मां लूज लीमा को शुरू में यह आइडिया पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद लूना की ड्रेस बनाई। लीमा ने कहा कि यह आधुनिक समय है। वहीं, टुपिजा ने बताया कि उनके पास तीन कुत्ते और एक बिल्ली हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी यहां होते तो और अच्छा होता, लेकिन लूना उन सभी की ओर से मौजूद थी।

मैरिज सर्टिफिकेट पर पंजे के निशान के लिए जगह

इक्वाडोर की सिविल रजिस्ट्री के डायरेक्टर ओटन रिवाडेनेरा ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि हम वर्तमान और आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं के अनुरूप खुद को ढाल रहे हैं। शादी के दस्तावेज को 'सिंबॉलिक मैरिज सर्टिफिकेट' कहा गया है, जिसमें पालतू जानवर के पंजे के निशान के लिए विशेष जगह रखी गई है। हालांकि पंजे का निशान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका भावनात्मक महत्व बहुत अधिक है।

50 से अधिक जोड़ों ने की कुत्तों और बिल्लियों की मौजूदगी में शादी

देश की हालिया जनगणना के अनुसार, इक्वाडोर की 1.9 करोड़ आबादी में करीब 76 लाख लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं। यह संख्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या से लगभग दोगुनी है। बता दें कि इक्वाडोर सरकार ने हाल ही में 'पेट फ्रेंडली' शादियों को मंजूरी दी है, जिसके बाद पालतू जानवरों को गवाह बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मई महीने से अब तक 50 से ज्यादा जोड़ों ने अपने कुत्तों और बिल्लियों की मौजूदगी में शादी की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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