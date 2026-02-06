ऐसा मंडप देखा क्या? शादी में लाखों रुपए बहाने की बजाय कपल ने खरीद लिया घर, मिल रही तारीफ

संक्षेप: यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसे समझदारी भरा फैसला बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सालों की कमाई शादी पर खर्च करने के बजाय, भविष्य की सुरक्षा में निवेश करना बेहतर है।

शादी के उत्सव में लाखों रुपए खर्च करने का चलन नया नहीं है। लोग इस अवसर को खास बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। महंगा डेस्टिनेशन, डिजाइनर कपड़े, और आलीशान मंडप चुनने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा होड़ होती है दावत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की। लोग इस पर अपनी सालों की कमाई तक खर्च कर देते हैं। हालांकि इन दिनों इंटरनेट पर एक कपल खूब तारीफें लूट रहा है। इस कपल ने अपनी शादी में लाखों रुपए लुटाने की बजाय एक ऐसा कदम उठाया है, जो उनके लिए सच में सार्थक साबित होगा।

इस कपल ने एक दिन के भव्य आयोजन पर पैसा खर्च करने के बजाय, उस पैसे को अपने सपनों का घर खरीदने में निवेश कर दिया। खास बात यह रही कि दोनों ने अपने नए घर के अंदर ही सादगी से शादी भी कर ली। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो अब वायरल हो रहा है।

इंटरनेट कर वायरल इस वीडियो में दूल्हे के भाई ने बताया कि कैसे जोड़े ने महंगी शादी पर खर्च ना कर रुपए को घर खरीदने में लगाया। नए घर के लिविंग रूम में ही परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में फेरे लिए गए। उनकी शादी का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।