रोमांचक सैर-सपाटे पर ले गई थी कंपनी, पर बन गया खौफनाक ट्रिप! स्टाफ को खिलाया मृत टारेंटुला
कंपनी के CEO कीथ वलोरी को E. coli संक्रमण हो गया और वो पूरा हफ्ता होटल में ही बीमार पड़े रहे। उन्हें पूरे हफ्ते IV चढ़ता रहा, जबकि बाकी स्टाफ कैबेबियन तट पर भीषण गर्मी झेल रहे थे।
काम के बोझ और थकान से कर्मचारियों को राहत देने और सुकून के कुछ पल बिताने के लिए अक्सर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए कॉपोरेट ट्रिप प्लान करती हैं और रोमांचक जगहों पर ले जाती हैं। इसी तरह अमेरिका की एक कंपनी ने ऑफिस की थकान मिटाने के लिए अपने स्टाफ के लिए एक कॉरपोरेट ट्रिप का आयोजन किया था लेकिन यह ट्रंप अचानक डरावने और खौफनाक शो में बदल गया, जब एक कर्मचारी को टीम गेम के नाम पर मरा हुआ टारेंटुला खाने पर मजबूर किया गया।
यह चौंकाने वाला मामला अमेरिकी टेक कंपनी Plex के 2017 के कॉरपोरेट रिट्रीट से जुड़ा है, जिसकी कहानी अब लगभग एक दशक बाद सामने आई है। वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 120 कर्मचारियों को Honduras ले जाया गया था, जहां उन्हें “मजेदार टीम-बिल्डिंग” का वादा किया गया था लेकिन शुरुआत से ही हालात बिगड़ गए।
कंपनी के CEO पड़ गए बीमार
कंपनी के CEO कीथ वलोरी को E. coli संक्रमण हो गया और वो पूरा हफ्ता होटल में ही बीमार पड़े रहे। उन्हें पूरे हफ्ते IV चढ़ता रहा, जबकि बाकी स्टाफ कैबेबियन तट पर भीषण गर्मी झेल रहे थे। हद तो तब हो गई, जब एक पूर्व नेवी स्टाफ ने मनोरंजन और हल्की सैन्य ट्रेनिंग के नाम पर इन सभी कर्मचारियों को गर्म रेत की सतह पर भीषण गर्मी और कीड़े मकोड़ों के बीच रेंगने को मजबूर किया। दरअसल, इस रिट्रीट को रियलिटी शो Survivor की तरह डिजाइन किया गया था लेकिन वह एक दुखद शो में तब्दील हो गया। इसकी वजह से कई लोग गर्मी और थकान से बेहोश तक हो गए। इस घटना पर CEO ने खुद कहा, “मैं कमरे में बीमार था, लेकिन बाहर जो हो रहा था, वो भी किसी बुरे सपने जैसा था।”
‘खाओ या हारो’, प्लेट में निकला टारेंटुला
इस ट्रिप में सबसे डरावना पल तब आया जब एक टीम गेम में कर्मचारियों को प्लेट खोलकर उसमें रखी चीज़ खाने को कहा गया। Shawn Eldridge नाम के एक कर्मी ने बताया कि उसके सामने आया मरा हुआ टारेंटुला था लेकिन टीम चुनौती की वजह से उसे मरा हुआ टारेंटुला (जहरीला मकड़ी) खाना पड़ा।उसने WSJ को बताया, “मैंने पहले कभी टारेंटुला नहीं खाया था… स्वाद बहुत खराब था… खासकर उसके बाल!”
अराजकता की हद: कीड़े, गर्मी और ‘सरप्राइज’
इस रिट्रीट के दौरान कर्मचारियों को और भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। कर्मियों को रेत में पिस्सुओं का हमला, असहनीय गर्मी, शावर में साही (porcupine) जैसे अजीब अनुभव और फ्लाइट देरी जैसी कई अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ीं। हालांकि यह अनुभव बेहद खराब रहा, लेकिन कर्मचारियों ने इसे बाद में हंसी-मजाक और यादगार अनुभव के रूप में याद किया। इतनी परेशानी के बावजूद अच्छी बात ये रही कि टीम के बीच मजबूत बॉन्डिंग बनी रही।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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