Congress Vote Chor Gaddi Chor Rally: Rahul Gandhi की Ramlila Maidan में बड़ी रैली, तैयारी तो देखिए
संक्षेप:
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में महारैली आयोजित कर रही है।
Dec 13, 2025 06:48 pm ISTDivyanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
