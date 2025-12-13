Congress Vote Chor Gaddi Chor Rally: Rahul Gandhi की Ramlila Maidan में बड़ी रैली, तैयारी तो देखिए

लेखक के बारे में Divyanshu Singh

मैं दिव्यांशु सिंह, पिछले छह वर्षों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूं। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले मैंने सैटेलाइट टीवी न्यूज़ चैनलों — सहारा न्यूज़ और हिंदी खबर में कार्य किया। इसके बाद डिजिटल पत्रकारिता की दिशा में मेरा सफर वनइंडिया के साथ शुरू हुआ। मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि देश और विदेश की सही, सटीक और संतुलित खबरें हर दर्शक तक पहुंच सकें। पत्रकारिता मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनता तक सत्य को जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने का एक माध्यम है।