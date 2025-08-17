Cobra entered the mosquito net of a sleeping man lay down beside him and then सो रहे युवक की मच्छरदानी में घुस गया कोबरा, बगल में लेट गया और फिर..., Viral-news Hindi News - Hindustan
सो रहे युवक की मच्छरदानी में घुस गया कोबरा, बगल में लेट गया और फिर...

कोबरा आगे उस मच्छरदानी में घुस गया जहां घर का मालिक सो रहा था और आश्चर्यजनक रूप से, बिना हमला किए उसके बगल में लेट गया। कोबरा को देखकर घर का मालिक शांत रहा।

Madan Tiwari एएनआई, भुवनेश्वरSun, 17 Aug 2025 07:05 PM
ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के दुखरा वन प्रभाग के दहीसाही गांव में एक कोबरा मिट्टी के घर में घुस गया और मच्छरदानी के नीचे सो रहे एक युवक के बगल में लेट गया। यह घटना सुबह-सुबह हुई और वन विभाग ने व्यक्ति और सांप दोनों को सुरक्षित बचा लिया।

कोबरा आगे उस मच्छरदानी में घुस गया जहां घर का मालिक सो रहा था और आश्चर्यजनक रूप से, बिना हमला किए उसके बगल में लेट गया। कोबरा को देखकर घर का मालिक शांत रहा और उसने अपने परिवार के एक सदस्य को वन विभाग की बचाव टीम को बुलाने का निर्देश दिया।

बचाव दल ने तुरंत प्रशिक्षित कृष्ण गोछायात को सूचित किया, जो घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोबरा और घर का मालिक अगल-बगल सो रहे थे, जो इस मामले में कोबरा के गैर-आक्रामक व्यवहार का प्रमाण था।

बचावकर्ता ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले घर के मालिक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। फिर वह कोबरा को बचाने के लिए मच्छरदानी में घुस गए और कुछ देर बाद उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

वन विभाग के अनुसार, हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण, सांप अपनी जगह से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल रहे हैं। हालांकि कोबरा आमतौर पर इंसानों से टकराव से बचते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है या वे घिर जाते हैं, तो वे आत्मरक्षा में हमला कर सकते हैं। यह व्यवहार एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि सांप संभावित खतरे का सामना करने पर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

