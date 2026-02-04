Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ cluster of gas filled balloons burst in Mumbai lift CCTV Footage goes viral watch video
लिफ्ट में पहले लड़की, फिर गुब्बारा वाला... और धमाका; वीडियो देख कांप जाएंगे

लिफ्ट में पहले लड़की, फिर गुब्बारा वाला... और धमाका; वीडियो देख कांप जाएंगे

संक्षेप:

मायानगरी मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंबई के गोरेगांव का बताया जा रहा है।

Feb 04, 2026 07:33 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

मायानगरी मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंबई के गोरेगांव का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि गोरेगांव स्थित एक इमारत की लिफ्ट में गैस से भरे गुब्बारों के कारण जोरदार विस्फोट हो गया। लिफ्ट में मौजूद तीनों लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि यह घटना मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके के अनमोल टावर में हुई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट में सबसे पहले एक लड़की घुसती है। कुछ सेकंड बाद एक युवक गुब्बारे लेकर आता है। तभी एक और शख्स लिफ्ट में प्रवेश करता है। लिफ्ट का दरवाजा अभी बंद भी नहीं हुआ था कि अचानक जोरदार धमाका होता है और सभी गुब्बारे फट जाते हैं। आग की लपटों के बीच लिफ्ट में सवार तीनों लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

क्यों फटे गुब्बारे?

अब सवाल उठता है कि लिफ्ट में गुब्बारे अचानक क्यों फट गए? दरअसल, लिफ्ट वास्तव में एक बंद धातु का प्रेशर कुकर जैसी जगह होती है, जिसमें बिजली के कई पुर्जे लगे होते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे हों, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हाइड्रोजन सिर्फ जलती नहीं, बल्कि बहुत तेजी से दहन करती है। अगर लिफ्ट के कंट्रोल पैनल या किसी लाइट के पास गुब्बारा फट जाए, तो गैस बाहर निकल आती है।

हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसलिए यह ऊपर लिफ्ट की छत पर जमा हो जाती है। लिफ्ट के बटनों से निकली कोई चिंगारी या कपड़ों से होने वाली स्टैटिक बिजली इसे भड़का सकती है, जिससे कुछ ही मिलीसेकंड में 'आग का गोला' बन जाता है और छोटी सी केबिन पूरी तरह आग से भर जाती है। लिफ्ट जैसी छोटी और बंद जगह में आग लगने पर गैस तेजी से फैलती है। इसलिए ऐसी जगहों पर गैस वाले गुब्बारे ले जाने बचना चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Viral Video Viral News Maharashtra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।