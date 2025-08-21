Chinese woman escaped jail term by getting pregnant thrice in 4 years here is How 4 साल में तीन बार हुई गर्भवती, जेल की सजा से बचने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा तरीका, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Chinese woman escaped jail term by getting pregnant thrice in 4 years here is How

4 साल में तीन बार हुई गर्भवती, जेल की सजा से बचने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा तरीका

2005 में, एक अन्य चीनी महिला ने भ्रष्टाचार के लिए आजीवन कारावास की सजा से बचने के लिए दस साल में 14 बार गर्भवती होने का दावा किया था, जिसमें से एक गर्भावस्था झूठी थी। उसे 2015 में अंततः जेल भेज दिया गया था।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगThu, 21 Aug 2025 12:36 AM
share Share
Follow Us on
4 साल में तीन बार हुई गर्भवती, जेल की सजा से बचने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा तरीका

चीन में जेल की सजा को चकमा देने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शांक्सी प्रांत की एक महिला ने धोखाधड़ी के मामले में पांच साल की जेल की सजा से बचने के लिए चार साल में तीन बार गर्भवती होने का असामान्य तरीका अपनाया। हालांकि, उसका यह प्रयास अब विफल हो गया है, और उसे हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है, जहां वह अपनी बाकी की सजा काट रही है। चीन में इस महिला को उसके छद्म नाम चेन होंग के रूप में जाना जाता है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया है।

पूरा मामला समझिए

चेन होंग को दिसंबर 2020 में धोखाधड़ी के आरोप में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसने जेल में समय बिताने के बजाय, चीन के उस कानून का फायदा उठाया, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं को जेल के बाहर सजा काटने की अनुमति देता है। इस प्रावधान के तहत, दोषियों को हर तीन महीने में गर्भावस्था या स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, और स्थानीय सुधार संस्थानों द्वारा उनकी नियमित जांच की जाती है।

2020 से 2024 के बीच, चेन ने एक ही पुरुष के साथ तीन बच्चों को जन्म दिया, जिससे वह बार-बार जेल की सजा को टालती रही। प्रत्येक गर्भावस्था ने उसे जेल से बाहर रहने की पात्रता प्रदान की, क्योंकि वह गर्भवती थी या नवजात शिशु की देखभाल कर रही थी। लेकिन मई 2025 में एक नियमित जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि चेन अपने नवजात शिशु के साथ नहीं रह रही थी, और बच्चे का घरेलू पंजीकरण (हुको) उसके पूर्व पति की बहन के नाम पर था, जिससे बच्चा कानूनी रूप से किसी और का हो गया।

जांच और सजा

जांच में यह भी पता चला कि चेन पहले ही अपने पति से तलाक ले चुकी थी। उसके पहले दो बच्चे उसके पूर्व पति के साथ रह रहे थे, जबकि तीसरा बच्चा उसने अपने पूर्व पति की बहन को सौंप दिया था। स्थानीय वकीलों ने चेन पर जेल से बचने के लिए गर्भावस्था का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और उसे जेल में भेजने का सुझाव दिया। आखिरकार, चेन को अपनी शेष सजा (लगभग एक वर्ष) काटने के लिए हिरासत केंद्र में भेज दिया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि वह कानून को समझे और अपनी सजा को वैध रूप से पूरा करे।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

चेन होंग का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोगों ने इस रणनीति पर हैरानी और गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने लिखा, "मुझे उन तीन बच्चों पर तरस आता है, जो सिर्फ अपनी मां के जेल से बचने के लिए पैदा हुए।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "मैं इस बात से हैरान हूं कि वह जब चाहे तब गर्भवती हो सकती थी।" कई लोगों ने चीनी कानून में इस तरह की खामियों पर सवाल उठाए और सुधार की मांग की।

पहले भी सामने आए ऐसे मामले

यह पहला मामला नहीं है जब किसी महिला ने इस तरह की रणनीति अपनाई हो। 2005 में, एक अन्य चीनी महिला ने भ्रष्टाचार के लिए आजीवन कारावास की सजा से बचने के लिए दस साल में 14 बार गर्भवती होने का दावा किया था, जिसमें से एक गर्भावस्था झूठी थी। उसे 2015 में अंततः जेल भेज दिया गया था।

China Viral News International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।