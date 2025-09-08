Chinese tech company offering one million yuan bonuses employees to lose weight वजन घटाओ और पाओ लाखों का बोनस, कर्मचारियों के लिए कंपनी का अनोखा चैलेंज, Viral-news Hindi News - Hindustan
वजन घटाओ और पाओ लाखों का बोनस, कर्मचारियों के लिए कंपनी का अनोखा चैलेंज

वजन घटाओ और पाओ लाखों का बोनस, कर्मचारियों के लिए कंपनी का अनोखा चैलेंज

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस चैलेंज में हिस्सा लेने का नियम बेहद आसान है। कोई भी कर्मचारी रजिस्टर कर सकता है और हर 0.5 किलो वजन कम करने पर 500 युआन (लगभग 6100 रुपये) का बोनस मिलता है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 12:48 PM
चीन की मशहूर टेक कंपनी अराशी व्हिजन इंक को इंस्टा360 के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने कर्मचारियों को वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करने का अनोखा तरीका अपनाया है। कंपनी ने अपने सालाना 'मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज' की शुरुआत 12 अगस्त को की, जिसमें कर्मचारियों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस चैलेंज में हिस्सा लेने का नियम बेहद आसान है। कोई भी कर्मचारी रजिस्टर कर सकता है और हर 0.5 किलो वजन कम करने पर 500 युआन (लगभग 6100 रुपये) का बोनस मिलता है।

इस साल, जेन-जेड कर्मचारी शी याकी ने 90 दिनों में 20 किलो से ज्यादा वजन कम किया और वेट लॉस चैंपियन का खिताब जीता। उन्हें 20,000 युआन (लगभग 2.47 लाख रुपये) का कैश प्राइज मिला। शी ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन, कंट्रोल्ड डाइट और रोजाना 1.5 घंटे की एक्सरसाइज को दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है, जब मैं खुद का बेस्ट वर्जन बन सकती हूं। यह सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, बल्कि हेल्थ की बात है।' शी ने अपने सहकर्मियों को प्रेरित करने के लिए ग्रुप चैट में 'किन हाओ वेट लॉस मेथड' भी शेयर किया। यह विवादित डाइट प्लान है, जिसकी मदद से चीनी एक्टर किन हाओ ने 15 दिनों में 10 किलो वजन कम किया था। इसमें एक दिन सिर्फ सोया मिल्क पीना, दूसरे दिन सिर्फ मकई या फल खाना जैसे सख्त नियम शामिल हैं।

अब तक 7 बार हुआ इस चैलेंज का आयोजन

साल 2022 से अब तक कंपनी सात बार इस चैलेंज का आयोजन कर चुकी है और लगभग 20 लाख युआन (करीब 2.47 करोड़ रुपये) के इनाम बांट चुकी है। पिछले एक साल में 99 कर्मचारियों ने मिलकर 950 किलो वजन कम किया और एक मिलियन युआन का बोनस आपस में बांटा। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा, 'इस चैलेंज के जरिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना चाहते हैं। कर्मचारियों को काम के अलावा अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये उनके लिए पॉजिटिव प्रोत्साहन है, ताकि वे जिंदगी और काम में नई ऊर्जा के साथ जुट सकें।'

China Viral News

