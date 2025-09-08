वजन घटाओ और पाओ लाखों का बोनस, कर्मचारियों के लिए कंपनी का अनोखा चैलेंज

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस चैलेंज में हिस्सा लेने का नियम बेहद आसान है। कोई भी कर्मचारी रजिस्टर कर सकता है और हर 0.5 किलो वजन कम करने पर 500 युआन (लगभग 6100 रुपये) का बोनस मिलता है।

चीन की मशहूर टेक कंपनी अराशी व्हिजन इंक को इंस्टा360 के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने कर्मचारियों को वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करने का अनोखा तरीका अपनाया है। कंपनी ने अपने सालाना 'मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज' की शुरुआत 12 अगस्त को की, जिसमें कर्मचारियों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस चैलेंज में हिस्सा लेने का नियम बेहद आसान है। कोई भी कर्मचारी रजिस्टर कर सकता है और हर 0.5 किलो वजन कम करने पर 500 युआन (लगभग 6100 रुपये) का बोनस मिलता है।

इस साल, जेन-जेड कर्मचारी शी याकी ने 90 दिनों में 20 किलो से ज्यादा वजन कम किया और वेट लॉस चैंपियन का खिताब जीता। उन्हें 20,000 युआन (लगभग 2.47 लाख रुपये) का कैश प्राइज मिला। शी ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन, कंट्रोल्ड डाइट और रोजाना 1.5 घंटे की एक्सरसाइज को दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है, जब मैं खुद का बेस्ट वर्जन बन सकती हूं। यह सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, बल्कि हेल्थ की बात है।' शी ने अपने सहकर्मियों को प्रेरित करने के लिए ग्रुप चैट में 'किन हाओ वेट लॉस मेथड' भी शेयर किया। यह विवादित डाइट प्लान है, जिसकी मदद से चीनी एक्टर किन हाओ ने 15 दिनों में 10 किलो वजन कम किया था। इसमें एक दिन सिर्फ सोया मिल्क पीना, दूसरे दिन सिर्फ मकई या फल खाना जैसे सख्त नियम शामिल हैं।