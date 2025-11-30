यहां भी हरकत कर दी; जापानी मंदिर में चीनी नागरिक ने डाली हेल मनी, आक्रोश फैला

संक्षेप: जापान के एक मंदिर में चीनी नागरिक ने हेल मनी डाल दी, जिससे आक्रोश फैल गया है। हेल मनी का उपयोग चीन में मृृतकों के लिए किया जाता है। चीनी लोग इसे जलाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे मृतकों की ऊपरी दुनिया में हालात ठीक रहती है।

कई देशों के बीच में इतिहास का ऐसा काला अध्याय जुड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ियां चाह कर भी उसे भुला नहीं पाती हैं। ऐसा ही एक काला इतिहास चीन और जापान के बीच में है। ऐसे में एक चीनी पर्यटक जापान के मंदिर दानपत्र में कुछ ऐसा डाल दिया, जिससे पूरे जापान में आक्रोश फैल गया है। दरअसल, जापान के सेंसोजी मंदिर में यह घटना हुई है, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जब वह व्यक्ति यह हरकत करता है तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि वह धोखा दे रहा है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर के दर्शनार्थी आमतौर पर 100 येन (लगभग 57.24 येन) डालते हैं। लेकिन लड़का इसमें हेल मनी डाल देता है। इसके बाद वह एक छड़ी चुनता है, जिस पर ओमिकुजी कहते हैं, जापानी भाषा में इसका अर्थ शुभ होता है।

भाग्य पत्र में से कागज निकालने से पहले वह व्यक्ति जापानी सभ्यता का अपमान करते हुए कहता है कि जापानी शुभ-अशुभ बताने वाली छड़ियाँ चीनी लोगों को आशीर्वाद नहीं देती हैं। आशीर्वाद के लिए चीनियों के पास अपना तरीका होता है।

इस दौरान पास में खड़ा हुआ उसका दोस्त कहता है कि वह शैतानों को धोखा दे रहा है। चीन से जुड़े कुछ संदर्भों में शैतान शब्द जापान के द्वितीय विश्व यु्द्ध के दौरान के संदर्भ में दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों में बहुत आतंक मचाया था। इसलिए चीनी लोग उनका अपमान करने के लिए उन्हें आक्रमणकारी कहते हैं।