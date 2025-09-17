बच्चों ने रेस्तरां में कर दी ऐसी गलती कि पैरेंट्स को भरने पड़े 2.71 करोड़ रुपये, क्या है मामला

इस वीडियो के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट को अपने करीब 4000 ग्राहकों को भारी भरकम मुआवजा चुकाना पड़ा। 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को दूषित भोजन देने के एवज में रेस्टोरेंट ने ये मुआवजे भरे।

पड़ोसी देश चीन की एक अदालत ने दो किशोरों के माता-पिता को दो कैटरिंग कंपनियों को 2.2 मिलियन युआन यानी 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दरअसल, वू और तांग उपनाम वाले दो 17 वर्षीय चीनी किशोरों ने मशहूर हांडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेन्ट में घुसकर वहां उबल रहे शोरबे (सूप) में पेशाब कर दिया था और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।

यह घटना इसी साल फरवरी की 24 तारीख की है, जब वू और तांग ने नशे में धुत हो हांडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेन्ट में घुसकर एक एक टंबल पर चढ़ गए और पारंपरिक चीनी हॉटपॉट शैली में मांस और सब्ज़ियाँ पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शोरबे (सूप) में जानबूझकर पेशाब कर दिया और उसे दूषित कर दिया। हालाँकि इस बात की तब तक किसी को भनक नहीं लगी, जब तक कि उसकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो गया।

4000 ग्राहकों को भारी भरकम मुआवजा इस वीडियो के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट को अपने करीब 4000 ग्राहकों को भारी भरकम मुआवजा चुकाना पड़ा। 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को दूषित भोजन देने के एवज में रेस्टोरेंट ने ये मुआवजे भरे। इसमें बिल की पूरी राशि समेत दस गुना जुर्माना भी शामिल रहा। रेस्टोरेंट ने इस घटना के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और सभी बर्तनों को नष्ट करने, उसे बदलने, और उसके बाद पूरी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन करने का खर्च समेत लौटाए गए कुल मुआवजे समेत करीब 23 मिलियन युआन की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरों ने अपने अपमानजनक कृत्यों, टेबलवेयर को दूषित करने और जनता को असुविधा पहुँचाने के ज़रिए कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने यह भी कहा कि किशोरों के माता-पिता ने उन्हें उचित संस्कार नहीं दिए। वे अपनी गार्जिनयनशिप निभाने में नाकाम रहे। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।