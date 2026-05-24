शादी के दिन हुई कुश्ती, दुल्हन ने दूल्हे को उठा कर दे पटका; ईनाम में क्या मिला?

viral newstoday: चीन के एक कपल ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुश्ती करते हुए रिवाजों को पूरा किया। इतना ही नहीं कुश्ती के मैच जीतने वाले को जीवन भर काम करने से छूट देने का वादा भी किया गया। इस मैच को दुल्हन ने जीत लिया।

Viral news: भारत या दुनिया के किसी भी कोने में शादी एक उत्सव होती है। भारत की बात करें तो लड़का और लड़की के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और फिर दोनों को शादी के बंधन में बांध देते हैं। शादी वाले दिन दुल्हन तैयार होती है और खुशी-खुशी विदा हो जाती है। ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी यही प्रथा है। यहां तक कि भगवान को न मानने वाले भी लगभग ऐसे ही शादी करते हैं। लेकिन चीन में एक युवा जोड़े ने शादी को अलग और खास अंदाज में पूरा किया। उसने सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी दुल्हन के साथ कुश्ती की और फिर जब दुल्हन जीत गई, तो उसे जीवन भर काम न करने देने का वादा भी किया।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के दक्षिणी-पश्चिमी राज्य में इस युवा जोड़े ने अपनी शादी को एक कुश्ती के मुकाबले में बदल दिया। दूल्हे का नाम हे जिन्शेंग था तो वहीं दुल्हन का नाम जून्यी था। यह दोनों ही प्रोफेशनल रेसलर हैं। दोनों ने ही अपनी शादी को खास बनाने के लिए कुश्ती वाला मैच करने की ठानी। इसके साथ ही उन्होंने तय किया कि इस मैच में जो कोई भी जीतेगा, वह जीवन भर दूसरे का ख्याल रखेगा और घर का काम करेगा।

दुल्हन ने दूल्हे को दे पटका इसके बाद दूल्हे ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक रिंग तैयार किया। इसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन पर 'ग्रूम बनाम ब्राइड' का बोर्ड लगवाया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन की तरफ से उनकी टीमें भी मैदान में आई। दूल्हा अपने दोस्तों को लेकर आया, दुल्हन अपने दोस्तों को। इसके बाद सबसे पहले इन टीमों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें दुल्हन पक्ष के लोग ही ज्यादा जीते। इस शादी के एक वीडियो के मुताबिक सबसे अंत में दूल्हा और दुल्हन के बीच कुश्ती का मैच हुआ। इनके मैच को देखने के लिए वहां पर दोनों के ही रिश्तेदार खड़े हुए थे, जो कि दोनों का तालियों के साथ उत्साह बढ़ा रहे थे।

इसके बाद रेफरी ने मैच शुरू करने का निर्देश दिया। दुल्हन ने तुरंत ही दूल्हे के वार से संभलते हुए उस पर दांव लगा दिया। देखते ही देखते दुल्हन ने दूल्हे को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दोनों दोनों वहीं पर बैठकर हंसने लगे। आस पास मौजूद रिश्तेदारों ने भी तालियां बजाकर दोनों का स्वागत किया। इस मैच के खत्म होने के बाद रेफरी ने दुल्हन को विजेता घोषित करते हुए कहा कि अब दुल्हन को जीवन भर काम करने से छूट मिल गई है।

इस पूरी कुश्ती वाली शादी की बात करते हुए दूल्हे ने बताया कि वह दोनों भले ही पेशेवर पहलवान हों, लेकिन उनकी टीमों के कई लोग ऐसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। हालांकि, इसके बाद सभी ने अपना काम बखूबी किया। दुल्हन से हारने के सवाल पर दूल्हे ने कहा, "हां, मुझे पता था कि आखिरी में मुझे हारना ही है। क्योंकि मैं उसे घर के काम नहीं करने देने वाला।

कैसे आया कुश्ती वाली शादी का ख्याल? दूल्हे ने कुश्ती वाली शादी को लेकर बताया कि इसका ख्याल उसे तब आया, जब उसने शादी में होने वाले तमाम खर्चों की लिस्ट देखी। इसके बाद उसके मन में आया कि क्यों ने रेसलिंग मैदान में ही शादी की जाए। दूल्हे ने बताया कि उसकी साथी और परिवार को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने ऐसे करने का फैसला लिया। हमारी शादी में खाना भी था और मनोरंजन भी इससे सब कुछ बेहतरीन हो गया।