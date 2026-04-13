कम सैलरी मिली तो भड़क गई महिला, अब रोज ऑफिस में लेती है 5 घंटे की झपकी

महिला ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला। अब सोशल मीडिया पर कई लोग महिला के इस व्यवहार को गलत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी बॉस ऐसे कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

दफ्तर में काम के दौरान अक्सर कई लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि वे जितना काम वह कर रहे हैं, उसके मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही। कई बार एम्प्लॉई अपनी कंपनी से इसे लेकर नाराजगी भी जताते हैं। लेकिन हाल ही में चीन की एक महिला ने इससे नाराज होकर ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी कंपनी परेशान हो गई है। दरअसल इस महिला ने कम सैलरी से नाराज होकर ऑफिस में हर रोज 5 घंटे की झपकी लेने का फैसला किया है।

महिला की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने एक भावुक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने बताया कि उसके बॉस ने उसे ऑफिस में सोने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी है।

महिला का क्या तर्क? जानकारी के मुताबिक महिला चीन के हेनान प्रांत के शांगक्यू शहर की एक कंपनी में काम करती है। उसने वीडियो में कहा कि वह अपनी कम सैलरी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने उसी हिसाब से काम करने का फैसला किया और ऑफिस में झपकी लेने लगी। उसने तर्क दिया, “मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं उतना ही काम करूंगी जितना पैसा मिलता है।” महिला ने वीडियो में उन लोगों को भी जवाब दिया, जो उसकी आलोचना कर रहे थे। उसने कहा कि कम सैलरी पाने वाले लोगों की स्थिति को लोग समझ नहीं पाते हैं।

बॉस की चॉकलेट भी खा गई महिला इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब बॉस को पता चला कि महिला ने उसकी टेबल से चॉकलेट भी खा ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बॉस को ग्लूकोपेनिया की समस्या है, जिसमें खून में शुगर का स्तर बहुत कम हो जाता है। चॉकलेट न मिलने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे ऑफिस में लगभग बेहोश हो गए। महिला ने वीडियो में बताया कि बॉस इस बात से बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। इसके बाद उसे चेतावनी दी गई और नौकरी से निकालने की बात कही गई।