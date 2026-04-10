89 साल की उम्र और ऐसा कारनामा, दीवार पर लगे रेलिंग से उतर गईं 27वीं मंजिल से नीचे
आमतौर पर 89 साल की उम्र में दस कदम चलने में भी सांस फूलने लगती है। लेकिन चीन में 89 साल की एक दादी ने कमाल ही कर डाला। यह दादी अपनी बिल्डिंग की दीवार पर लगे रेलिंग के सहारे 27वीं मंजिल से 21वीं मंजिल पर आ गईं।
आमतौर पर 89 साल की उम्र में दस कदम चलने में भी सांस फूलने लगती है। लेकिन चीन में 89 साल की एक दादी ने कमाल ही कर डाला। यह दादी अपनी बिल्डिंग की दीवार पर लगी एसी वाली रेलिंग के सहारे 27वीं मंजिल से 21वीं मंजिल पर आ गईं। असल में उन्होंने गलती से खुद को अपने अपार्टमेंट के अंदर लॉक कर लिया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक यह घटना 1 अप्रैल को हुई थी। वह एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 26वें माले पर फंस गई थीं।
क्लीनर और सिक्योरिअी गार्ड ने सुनी आवाज
जब महिला उतरने का प्रयास कर रही थीं तो एक क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड ने नीचे से कुछ आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि बिल्डिंग की रेलिंग पर चलती हुई महिला, एसी को पकड़े हुए है। इसके बाद इन दोनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा बुजुर्ग महिला को उसी जगह पर रुकने के लिए भी कहा गया और बताया गया कि मदद पहुंच रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नीचे उतरना जारी रखा। जब तक फायरफाइटर्स वहां तक पहुंचते, महिला 27वें से 21वें फ्लोर तक पहुंच चुकी थी।
सेफ्टी रोप से किया सुरक्षित
फायरफाइटर्स ने तय किया कि वह बिल्डिंग के अंदर से जाकर महिला को बचाएंगे। इसकी वजह यह थी कि ऊपर चढ़ने वाली पतली रेलिंग पर चढ़ना काफी रिस्की था। टीम ने महिला को एक सेफ्टी रोप से सुरक्षित किया और रेलिंग के हिस्से को काट दिया, ताकि वह वहां पर लगे एसी पर बैठ सके। इसके अलावा महिला को जैकेट और पानी दिया गया, ताकि उसे थोड़ा आराम महसूस हो।
कैसे हुई यह घटना
घटना की जांच में सामने आया कि बुजुर्ग महिला अकेले 27वें फ्लोर पर रहती है। एक अप्रैल को उसने गलती से खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। उसका मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया था। डरी हुई हालत में उसने तय किया कि वह बिल्डिंग के बाहर लगी हुई ही एसी की रेलिंग को पकड़कर नीचे उतरेगी। बाद में महिला ने बताया कि उसका इरादा, पहली मंजिल तक उतरने का था।
परिवार ने जताया आभार
महिला ने करीब 20 मिनट का आराम किया। इसके बाद फायरफाइटर्स ने एक स्ट्रेचर की मदद से एसी प्लेटफॉर्म और 21वें फ्लोर की खिड़की के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ महिला को अंदर ले जाया गया। महिला को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वह काफी डरी हुई और थकी हुई थीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनका परिवार भी वहां पर पहुंचा। परिवार ने बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए फायरफाइटर्स के प्रति अपना आभार जताया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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