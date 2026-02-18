क्या आपने देखे हैं कुंग-फू रोबोट्स? चीन में इंसानों के साथ गजब के करतब करते दिखे; VIDEO

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिस्प्ले का मकसद एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में चीन की बढ़ती ताकत को दिखाना है। रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनिट्री ने कहा है कि वह इस साल 20,000 ह्यूमनॉइड बनाने का प्लान बना रही है।

चीन ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि रोबोटिक्स के फील्ड में वह अन्य देशों से काफी आगे निकल चुका है। चीन ने हाल ही में अपने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में रोबोट्स का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट की एक नई पीढ़ी को दिखाया गया, जहां ये रोबोट्स हूबहू इंसानों की तरह करतब करते नजर आए। रोबोट्स ने यहां मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन करतब भी दिखाए।

बता दें कि यह कार्यक्रम लूनर न्यू ईयर के मौके पर आयोजित किया गया था और इसे देश के सबसे बड़े टेलीविजन शो का भी नाम दिया गया। इस आयोजन को ना सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए एक मंच के तौर पर भी देखा गया।

कार्यक्रम में जहां कुछ रोबोट्स डांस का हुनर दिखा रहे थे, वहीं कुछ बच्चों के साथ लाजवाब करतब दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे वीडियो में कई जगहों पर रोबोट्स के मूव इतने स्मूद हैं कि उनके और बच्चों के बीच अंतर बताना भी मुश्किल है। करीब दो दर्जन ह्यूमनॉइड रोबोट ने मार्शल आर्ट के भी सीन दिखाए। अमेरिका ने स्थित चीनी दूतावास ने इसे सटीकता, शक्ति और संतुलन का प्रदर्शन बताया।