चीन में भारी बारिश के चलते टूटा पुल, नदी में बह गई कार; खौफनाक वीडियो वायरल
इस घटना का कारण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ बताया जा रहा है। चीन के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ चेतावनी जारी की गई हुई है। नदियां उफान पर हैं और कई पुल व सड़कें प्रभावित हो रही हैं।
चीन के हुबेई प्रांत में स्थित शियाओगान शहर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पुल का हिस्सा ढह गया, जिससे एक कार तेजी से बहती नदी में गिर गई। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद कार पुल पर फंसी रह गई और अंत में नदी की तेज धारा में बह गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस घटना के समय कार में सवार लोग समय रहते सुरक्षित निकलने में सफल हो गए, जिससे किसी की जान नहीं गई।
इस घटना का कारण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ बताया जा रहा है। चीन के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ चेतावनी जारी की गई हुई है। नदियां उफान पर हैं और कई पुल व सड़कें प्रभावित हो रही हैं। शियाओगान में पुल के ढहने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कार मालिक के अनुसार, वाहन खराब हो गया था और उसे पीछे ले जाना संभव नहीं हो सका, जिसके चलते वह पुल पर अटक गया।
घटना की तस्वीरें देखने पर क्या बोले लोग
घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों ने चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम संबंधी चुनौतियों पर चर्चा शुरू कर दी। यह घटना चीन में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण चीन के कई प्रांतों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे जान-माल की हानि होती रही है।
स्थानीय अधिकारियों ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दीं, कुछ ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी से जोड़ा तो कुछ ने मौसम की मार बताया। भारत समेत विश्व के कई देशों में ऐसी घटनाएं चेतावनी का संकेत हैं कि मौसम की अनियमितता से निपटने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। चीन सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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