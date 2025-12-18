बहुत लंबे-लंबे टॉयलेट ब्रेक लेता था इंजीनियर, कंपनी ने नौकरी से निकाला; बाथरूम में बिताता था कई घंटे

संक्षेप: शख्स ने अपने बचाव में दलील दी कि उसे बवासीर है। उसने पिछले साल मई और जून में अपने पार्टनर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी गई बवासीर की दवा दिखाई और इस साल जनवरी के अपने इन-पेशेंट सर्जरी के रिकॉर्ड भी दिखाए।

दफ्तर में काम के ब्रेक लेना कई बार जरूरी माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ना सिर्फ कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि इससे कार्य में उत्पादकता भी बढ़ती है। कई देशों में ब्रेक को लेकर नियम भी बनाए गए हैं और कंपनी इसके लिए मना नहीं सकती। हालांकि हाल ही में जरूरत से ज्यादा ब्रेक लेना चीन के एक शख्स को भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक शख्स के लंबे टॉयलेट ब्रेक से तंग आकर कंपनी ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। मामला पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत का है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स को बार-बार और लंबे टॉयलेट ब्रेक लेने की वजह से नौकरी से निकाला गया है। कंपनी के मुताबिक वह कभी-कभी एक घंटे से भी ज्यादा का टॉयलेट ब्रेक लेता था। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने पिछले साल अप्रैल और मई के बीच एक महीने में 14 बाथरूम ब्रेक लिए, जिसमें से सबसे लंबा ब्रेक लगभग चार घंटे तक का था।

मामला तब सामने आया जब शख्स ने बीते दिनों अपने पूर्व एम्प्लॉयर पर नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट को गैर-कानूनी तरीके से खत्म करने के लिए कोर्ट में केस किया। उसने अदालत में दावा किया कि उसे बवासीर की बीमारी थी इसीलिए वह लंबे ब्रेक लेता था। उसने पिछले साल मई और जून में अपने पार्टनर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी गई बवासीर की दवा दिखाई और इस साल जनवरी के अपने इन-पेशेंट सर्जरी के रिकॉर्ड भी दिखाए। वहीं कंपनी ने कोर्ट में सर्विलांस फुटेज दिखाया जिसमें वह बार बार और लंबे समय तक टॉयलेट ब्रेक लेता दिख रहा था।