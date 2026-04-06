चीन में मरने पर भी आफत! लाशों के लिए कम पड़े कब्रगाह, फ्लैट खरीदकर अस्थियां रख रहे लोग

चीन के कई बड़े कब्रिस्तान में एक प्लॉट की कीमत लगभग 1 करोड रुपये तक पहुंच गई है। यह शंघाई शहर में घरों की कीमत से भी ज्यादा है। हाल यह है कि अब लोग फ्लैट खरीदकर अस्थियां रख रहे हैं।

चीन में इन दिनों एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। यहां कई बड़े शहरों में लाशों के लिए कब्रगाह की किल्लत हो गई है। दफनाने की बढ़ती लागत लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कब्रिस्तान में जगह कम है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते परिवार अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के दूसरे तरीके सोचने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ परिवार अपने परिजनों की अस्थियां छोटे फ्लैट खरीदकर उनमें रख रहे हैं।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह समस्या खास तौर पर शंघाई में ज्यादा नजर आ रही है, जहां 2025 के बीच तक सिर्फ 54 कमर्शियल कब्रिस्तान ही उपलब्ध थे और उनमें से भी कई लगभग भर चुके हैं। स्थानीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2023 में शंघाई के सोंगहे कब्रिस्तान में एक प्लॉट की कीमत करीब 7.6 लाख युआन प्रति वर्ग मीटर (लगभग 1 करोड रुपये) तक पहुंच गई, जो शहर के औसत घर की कीमत करीब 55 हजार युआन प्रति वर्ग मीटर से कई गुना ज्यादा है।

इतनी ज्यादा लागत के कारण कुछ परिवारों को रिहायशी प्रॉपर्टी ज्यादा सही विकल्प लग रही है। वहीं कब्रिस्तान के प्लॉट आम तौर पर सिर्फ 20 साल के इस्तेमाल के लिए मिलते हैं, जबकि चीन में रिहायशी प्रॉपर्टी को 70 साल तक रखा जा सकता है। लंबी अवधि, कभी भी जाकर देखने की सुविधा और जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत जैसे कारणों से यह तरीका लोगों को पसंद आने लगा है।