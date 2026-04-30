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स्पाइसजेट हाय हाय! आखिरी मौके पर रद्द हो गईं फ्लाइट्स, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी; जमकर हंगामा

Apr 30, 2026 02:27 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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विमान रद्द होने की वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कतें हुईं। कई उड़ानों की टाइमिंग बदलनी पड़ी जिससे लोग काफी परेशान दिखे। लोगों ने जमकर हंगामा भी किया।

स्पाइसजेट हाय हाय! आखिरी मौके पर रद्द हो गईं फ्लाइट्स, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी; जमकर हंगामा

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर गुरुवार को भयंकर अफरातफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक यह अफरातफरी तब मची जब स्पाइसजेट की कई उड़ानों को आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया। इससे कई यात्री प्रभावित हुए और लोगों ने कई घंटों के इंतजार के बाद भी कोई जानकारी न मिलने पर जमकर हंगामा भी किया। वहीं कई लोग दूसरी उड़ानों के लिए इधर उधर भटकते नजर आए।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया कि कम से कम तीन फ्लाइट्स, मुंबई से दिल्ली जाने वाली SG 631, मुंबई से गोरखपुर जाने वाली SG 553 मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली SG 669, को अचानक रद्द कर दिया गया। इसके बाद लोगों ने हेल्प डेस्क पर हल्ला बोल दिया। लोगों ने एयरलाइन स्टाफ की ओर से कोई जानकारी नहीं मिलने की शिकायत की। कुछ यात्रियों का कहना था कि एयरलाइन स्टाफ अचानक गायब हो गए। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की।

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क्यों रद्द हुई उड़ानें?

जानकारी के मुताबिक कुछ फ्लाइट्स में देरी होने की वजह से कई विमानों पर असर पड़ा। खराब मौसम की वजह से हुई देरी और रूट बदलने की वजह से पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। इसके चलते क्रू मेंबर्स भी समय पर मौजूद हो सके। अंत में उड़ानें को रद्द ही करना पड़ा। इससे पहले यात्रियों को टर्मिनल पर लंबा इंतजार भी करना पड़ा था जिससे उनका गुस्सा उबल पड़ा।

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स्पाइसजेट का आया बयान

हंगामे के बाद स्पाइसजेट के एक आधिकारिक बयान भी सामने आया। एयरलाइन ने कहा है कि यह दिक्कत ऑपरेशनल कारणों से हुई है। खराब मौसम का भी हवाला दिया गया है। एयरलाइन ने यह बताया कि देरी की वजह से क्रू मेंबर्स की ड्यूटी की टाइमिंग खत्म हो गई, जिसकी वजह से बाकी की फ्लाइट्स संचालित नहीं की जा सकीं। एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। एयरलाइन ने असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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