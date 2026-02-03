Hindustan Hindi News
रोल्स रॉयस, बुगाती जैसी कारों का रखते थे काफिला; इनकम टैक्स की रेड के बाद CEO ने दी जान

रोल्स रॉयस, बुगाती जैसी कारों का रखते थे काफिला; इनकम टैक्स की रेड के बाद CEO ने दी जान

संक्षेप:

Feb 03, 2026 05:14 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के चलते आत्महत्या करने वाले Confident Group के चेयरमैन डॉ. सीजे रॉय की लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा जोरों पर है। उनकी शानदार लग्जरी कारों के काफिले की गिनती की जा रही है। 52 साल के रॉय को उनकी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। अकसर वह महंगी कारों के चलते सोशल मीडिया पर वायरल रहते थे। वह कारों के अपने शौक के बारे में दुनिया को सोशल मीडिया पर बताते रहते थे। उनका कहना था कि पहली कार उन्होंने महज 25 साल की उम्र में ही खरीदी थी। उनके मुताबिक 2005 में उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी थी, जो वाइट कलर की लिमोजिन थी। जो अब भी उनके गैराज का हिस्सा थी।

बीते कुछ सालों में उनके गैराज में कारों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। उनकी कंपनी और खुद डॉ. रॉय कारोबार की दुनिया में बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन उनके पास नामी कारों की बड़ी लिस्ट थी। उनके गैराज में कई रोल्स रॉयस कारें थीं। इसके अलावा लैम्बॉर्गिनी और बुगाती जैसी कई कारें भी उनके पास थीं। यहां तक कि नवंबर 2025 में ही उन्होंने 12 करोड़ रुपये की लग्जरी कार रोल्स रॉयस खरीदी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि यह दुनिया की सबसे अच्छी सिडान कार है। उनका कहना था कि मैंने पहली रोल्स रॉयस कार 2008 में खरीदी थी। इसके बाद फिर कई गाड़ियां उनके घर आईं।

वह बीते साल जुलाई में एक नीले रंग की शानदार फरारी के साथ दिखे थे। यही नहीं इस पोस्ट के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा था, उसकी भी काफी चर्चा हुई थी। फरारी के साथ सादगी बात करते हुए रॉय ने लिखा था, 'पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सादगी नहीं। आप हवाई चप्पल पहनकर भी फरारी ड्राइव कर सकते हैं।' रॉय अकसर अपनी गाड़ियों के बारे में सोशल मीडिया पर बताया करते थे। दुबई से एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपनी कारों के बारे में बताया था और सबको दिखाया था। उनके कलेक्शन में बेंटले, लैम्बॉर्गिनी, बुगाती, रॉल्स रॉयस जैसी कारों का बड़ा काफिला था। ये ऐसी कारें हैं, जिनकी एक यूनिट लेने को भी लोग अपना नसीब मानते रहे हैं।

दरअसल बीते कुछ महीनों से उनकी कंपनी और रॉय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई का सामना कर रहे थे। उन्होंने इसके खिलाफ 16 दिसंबर 2025 को कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में रेड की वैधता पर सवाल उठाए थे। हालांकि इस याचिका को उन्होंने बिना कोई कारण बताए ही 48 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया था। इस तरह यह केस अदालत में सुना ही नहीं जा सका। बीते सप्ताह शुक्रवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम उनके ऑफिस पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि रॉय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

