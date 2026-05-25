हैंडराइटिंग मेरी नहीं... फिजिक्स की कॉपी देख छात्र हैरान, CBSE पर नया विवाद

CBSE News Today: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की फिजिक्स उत्तर पुस्तिका को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक छात्र ने दावा किया है कि बोर्ड द्वारा री-इवैल्यूएशन के तहत उपलब्ध कराई गई स्कैन कॉपी उसकी अपनी नहीं है और उसमें हैंडराइटिंग भी पूरी तरह अलग है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) कक्षा 12 की फिजिक्स उत्तर पुस्तिका को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक छात्र ने दावा किया है कि बोर्ड द्वारा री-इवैल्यूएशन के तहत उपलब्ध कराई गई स्कैन कॉपी उसकी अपनी नहीं है और उसमें हैंडराइटिंग भी पूरी तरह अलग है। वेदांत नामक कक्षा 12 के छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी परेशानी शेयर करते हुए दावा किया कि भौतिकी (Physics) विषय में अपेक्षा से बहुत कम अंक आने के बाद उसने री-इवैल्यूएशन के तहत अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी थी। लेकिन आज मिली कॉपी देखकर वह हैरान रह गया।

वेदांत ने लिखा कि CBSE द्वारा अपलोड की गई भौतिकी की उत्तर पुस्तिका मेरी बिल्कुल नहीं है। यह मेरी लिखावट नहीं है और न ही वे प्रश्न हैं जिन्हें मैंने हल किए थे। मेरे परिवार, शिक्षकों और लिखावट जानने वाले सभी लोगों ने तुरंत यह अंतर पहचान लिया।

वेदांत ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए भौतिकी की कॉपी की तुलना अपनी अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं तथा नोट्स से की। उसने बताया कि अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपियां उसकी लिखावट से पूरी तरह मेल खाती हैं, लेकिन भौतिकी की कॉपी किसी अन्य छात्र की प्रतीत होती है।

उसने आगे लिखा कि लिखने का तरीका, अक्षरों की बनावट, उनके बीच की दूरी, झुकाव और वाक्यों का प्रवाह; सब कुछ अलग है। यह कोई मामूली अंतर नहीं, बल्कि पूरी तरह अलग लिखावट है।

OSM प्रणाली पर उठाए सवाल वेदांत ने CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या किसी अन्य छात्र की उत्तर पुस्तिका गलती से उसके रोल नंबर से जोड़ दी गई है। उसने आगे कहा कि अगर ऐसा है तो मेरे रोल नंबर के तहत किसका मूल्यांकन हुआ? मेरा पेपर या किसी और का? यह अब सिर्फ री-इवैल्यूएशन का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि OSM सिस्टम में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली या टैगिंग की गंभीर त्रुटि हो सकती है। छात्र वेदांत ने CBSE से मांग की है कि मूल उत्तर पुस्तिका का सत्यापन किया जाए, स्कैनिंग और टैगिंग प्रक्रिया का ऑडिट हो और यह जांचा जाए कि मूल्यांकन के दौरान पेपरों का आदान-प्रदान तो नहीं हुआ।