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मौत की सटीक भविष्यवाणी कर देती है यह बिल्ली, हरकतों से डॉक्टर भी हैं हैरान

May 02, 2026 09:16 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में रोड आइलैंड के अस्पताल में रहने वाली एक बिल्ली मौत की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर देती है। जिस मरीज की मौत होने वाली होती है, यह बिल्ली उसी के पास बैठ जाती है। उसने कई बार डॉक्टरों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित किया है।

मौत की सटीक भविष्यवाणी कर देती है यह बिल्ली, हरकतों से डॉक्टर भी हैं हैरान

बिल्ली का आना-जाना लगभग सभी घरों में रहता है। वहीं बिल्ली को लेकर की तरह की कहावतें भी प्रचलित हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई जानवरों में भविष्य में आने वाले खतरे को पहचानने की ताकत होती है। इनमें बिल्ली भी शामिल है। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक ऐसा बिल्ला है जो कि लोगों की मौत की सटीक भविष्यवाणी कर देती है। एक बिल्ली एक नर्सिंग होम में रहती है और जिस मरीज की मौत करीब होती है उसी के पास जाकर बैठ जाती है। बिल्ली की इस हरकत से नर्सिंग होम को एक तरफ सुविधा भी हो रही है तो दूसरी ओर की बार लोग घबरा भी जाते हैं।

100 से अधिक लोगों की सटीक भविष्यवाणी

अमरिका के पूर्वोत्तर में स्थित रोड आइलैंड के स्टीयर हाउस नर्सिंग ऐंह रिहैबिलिएशन सेंटर की डिमेंशिया यूनिट में ही यह बिल्ली पली-बढ़ी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के जराविज्ञानी डॉ. डेविड डोसा ने अपनी किताब 'मेकिंग राउंड विद ऑस्कर: द डेली टेलीग्राफ' में बिल्ली के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऑस्कर अल्झाइमर्स और पारकिंसन रोगें के उपचार करने वाले अस्पताल में ही रहता है। इसका रंग सफेद है और यह अस्पताल के एक कमरे से दूसरे करे में घूमती रहती है।

साल 2000 में ही इस बिल्ले को थेरपी के लिए अस्पताल में लाया गया था। डॉ. डोसा बताते हैं कि यह बिल्ला लोगों के बेड पर उछलता-कूदता रहता है। लेकिन जिस मरीज की मौत होने वाली है उसके बिस्तर के पास डेरा ही जमा लेती है। कई बार वह उसी कमरे में जाती है जिसमें किसी मरीज की मौत होने वाली होती है। नर्सिंग होम के स्टाफ ने कई बार बिल्ली को दूसरे कमरे में भेजना चाहा लेकिन वह जिस कमरे में मरीज की मौत होने वाली थी, उसी का दरवाजा पीटती रही और चिल्लाती रही। जब दरवाजा खोला गया तो गंभीर मरीज के ही पास जाकर बैठ गई।

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बिल्ली की इस भविष्यवाणी को ही मानते हुए अस्पताल का स्टाफ उन मरीजों के परिजनों को पहले ही जानकारी दे देते हैं जिनकी मौत होने वाली होती है। डॉ. डोसा ने अपनी किताब में लिखा कि कई बार बिल्ली को दूसरे मरीज के पास बैठाया गया लेकिन वह कूदकर उसी के पास पहु्ंची जिसकी मौत होने वाली थी। उसी रात मरीज की मौत भी हो गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि बिल्ली ऐसे मरीज के पास बैठ गई जिसकी मौत की आशंका ही नहीं थी। लेकिन उसकी भी मौत हो गई। इस तरह से बिल्ली की भविष्यवाणी के आगे डॉक्टरों का भी प्रेडिक्शन फेल हो गया।

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वैज्ञानिक क्या कहते हैं

वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवरों में केमिकल चेंज और व्यावहारिक बदलाव को जानने की क्षमता होती है। वे मरने वाले व्यक्ति के शरीर में होने वाले मेटाबोलिजम और तापमान के बदलाव को महसूस कर लेते हैं। इसके अलावा उनके सूंघने की क्षमता भी गजब की होती है। ऐसे में शरीर में आने वाले बदलाव और बायोलॉजिकल प्रॉसेस के बारे में उन्हें जानकारी हो जाती है। ऐसे में वे मौत को लेकर सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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